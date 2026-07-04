ルバイア、メッシ戦を前にファラオ強さの秘密を明かす

エジプト代表DFラミ・ルビアは、PK戦でオーストラリアを破り2026年W杯ベスト16進出を決めた後、「我々は国と自身のために歴史を刻もうとしている」と語った。

120分を終えて1－1で迎えたPK戦を4－2で制し、試合後に会見したUAEアル・アイン所属の同選手は「我々は主要大会を経験した選手が多く、失点してもすぐに立ち直れる強豪だ」と語った。

2本目のPKを成功させたルビアは「これが我々のスタイルだ。自分たちと祖国のために歴史を刻んでいることを世界に見せたい」と語った。

33歳のDFは、グループリーグでニュージーランドを3－1で破り大会初勝利を挙げ、初めてノックアウトステージに進んだチームについて「今は大きな自信を持って、後ろからビルドアップし、ボールを保持しようとしている」と語った。 試合のペースをコントロールし、的確にボールを奪い返せる選手たちがいる」と語った。

アーリントンのAT&Tスタジアムではオーストラリアよりエジプトの声が圧倒的に大きく、ラビアは「この応援は私たちにとって大きい。SNSでファンの愛を感じ、大きなモチベーションになる」と語った。

「私たちはファンを喜ばせるためにプレーしている。ファンの喜びが、私たちに毎試合全力を尽くす原動力となっている。ファンが喜んでくれる時、私たちは正しい道を歩んでいると感じる」と彼は語った。

最後に彼は「ファンの期待を裏切りたくない。彼らがサッカーとエジプトをどれだけ愛しているか知っている。その重圧は大きいですが、同時に大きな原動力です」と語った。