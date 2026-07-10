ルディ・ガルシア……アフリカ代表を軽視した結果、スペインに同じ杯を味わわされた。

ベルギー代表の監督ルディ・ガルシアは、2026年W杯準々決勝でスペインに1-2で敗れた。88分の決勝弾は、彼がアフリカ代表のリード保持力を嘲笑したのと同じ展開だった。

ガルシア監督は32強のセネガル戦後、次のように発言し物議を醸していた。 「我々はこうした代表チームをよく知っている。彼らは試合終盤になると戦術的な組織力を失う」と語り、2点ビハインドから逆転した「レモンターダ」後にアフリカ代表を軽視したとの批判を受けた。

差別発言との批判を受け、ガルシアは声明で「コメントはアフリカ代表だけでなく、プレッシャー下でリードを維持した経験が少ないアジア、ヨーロッパ、南米のチームにも当てはまる」と釈明した。

しかし運命は逆転した。88分、スペインはペナルティエリア際からコパルシが放ったシュートがラメンスの手に当たり、モリーノが押し込んだ。

レアル・マドリードのGKティボー・クルトワが負傷退場したことも響いたが、コバルシにペナルティエリア手前からフリーでシュートを許した場面は、ガルシア監督自身が指摘した「終盤の組織力低下」を象徴していた。

皮肉にも、彼は数日前にアフリカ諸国を批判したのと同じ罠に陥り、フランスとの準決勝進出を逃した。