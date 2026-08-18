ルディ・ガルシアがベルギーで一人の男についてファン・ボメルに警告「もし私がまだ代表監督だったなら、そうしていただろう……」

ルディ・ガルシアは『ル・ソワール』のインタビューで、アメリカ、メキシコ、カナダで行われたワールドカップでのベルギー代表を振り返った。すでに解任された指揮官は、チームのメディカルスタッフを厳しく批判している。

ベルギーはワールドカップで悪夢のようなスタートを切り、エジプトと0-0、イランと1-1でそれぞれ引き分けた。グループ最終戦ではニュージーランドに5-1で勝利した。

その結果、ベルギーは最終的にグループ首位で通過した。ラウンド16ではセネガルと対戦し、延長戦の末に3-2で勝利。準々決勝進出を懸けた一戦ではアメリカに4-1で勝った。

ガルシア率いるチームは最終的に準々決勝で敗退した。のちに世界王者となるスペインが2-1で上回った。ワールドカップ後、ガルシアは解任され、マルク・ファン・ボメルが後任に就いた。

「素晴らしい冒険だった。大きな成功だった。準々決勝に進出したことは、やはり大きな成果だ。スペインから得点を奪ったのは私たちだけだった」とフランス人指揮官は語り始めた。

それでも、ベルギー代表の全員に満足していたわけではなかった。とりわけメディカルスタッフには不満を抱いていたという。「負傷への対応が適切でなかったことで、私たちはワールドカップを危険にさらしてしまった」

ガルシアが念頭に置いているのは、ジェレミー・ドクをめぐる状況だ。このアタッカーは気道感染症を患っており、そのため救急外来を受診しなければならなかった。ガルシアはその数日前からメディカルチェックを望んでいたが、医師はそれを勧めず、効果のない抗生物質を処方したという。

「6日後、彼は救急外来にいた。私たちは彼なしでワールドカップを丸ごと戦うことになった……。もし私が代表監督に残っていたなら、メディカルスタッフは改善されなければならなかっただろう」