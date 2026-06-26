ルディガーの曖昧な発言が、モウリーニョとの関係を巡る論争を呼んでいる。

現在ドイツ代表として2026年W杯に出場中のレアル・マドリードDFアントニオ・ルディガーは、エクアドルに1-2で敗れた直後、DAZNのインタビューで意味深な発言をした。

この発言は、ジャーナリストのセルヒオ・キランテが「ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの監督に就任することについてどう思うか」と質問した後に飛び出した。ベテランDFの回答は瞬く間に広がり、SNSで大きな反響を呼んだ。

ドイツ人DFは笑いながらこう語った。「モウリーニョと仕事をするのが楽しみか？ まずはワールドカップに集中する。そのあと、父のところへ行くよ」。

この発言を受け、SNSでは「ルディガーがモウリーニョをサッカー界の父親と見なしているのか」と話題になった。

インタビューの数時間前、米国ウィンストン・セーラムでルディガーはレアル・マドリードの現状に言及し、モウリーニョ新監督の就任にも触れた。彼はこれまでモウリーニョと会ったことも、その下でプレーしたこともない。

ルディガーは新監督の就任について「多くは語れないが、とてもワクワクしている。ついに彼の下でプレーできる。過去には話もあったが実現せず、今回ようやく一緒に働けることを嬉しく思う」と語った。

また、守備の要である彼は、この1年を「フィジカル的に非常に厳しく、怪我と闘いながら復帰を目指した」と振り返った。

最後に彼は「レアル・マドリードは私の家だ。家族も私もここで幸せで、他に行くつもりはない。契約延長できてよかった」とクラブへの愛着を語った。 「レアル・マドリードは私の家です。私はここで安らぎを感じ、家族も幸せです。だから他の選択肢は考えませんでした。私が望んでいたのは、フィジカルを取り戻し、新契約を勝ち取ることだけ。そして、それはすでに実現しました。」