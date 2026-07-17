ルディがメッシを封じる戦略を明かし、ヤマルを称賛。「予想外のプレーに驚かされた！」

2026年W杯決勝のアルゼンチン戦を目前に控えたスペイン主将ロドリ・エルナンデスは、チームに自身の戦いの哲学を語り、「人生における勇気は常に実を結ぶ」と強調した。 「マタドール」は敗北への恐れより勝利への強い渇望を抱いて戦うと語った。

6月22日に30歳の誕生日を迎えたマンチェスター・シティのスターは、スペイン紙「アス」のインタビューで、チームが「これが人生で一度きりの試合だと理解し、熱意と冷静さを持って」臨むと語った。

ユース代表時代は160センチに満たなかった16歳。ロドリは「このレベルに到達できるとは夢にも思わなかったが、努力と規律、成長への追求があれば、こうした瞬間を掴める」と語った。

バロンドール受賞者は、ワールドカップ制覇に向けた計画を明かし、ペップ・グアルディオラ監督との話し合いを通じて、怪我からの回復と筋肉量増加の重要性を強調した。 「今年は万全を期してワールドカップに集中した。今、私は今シーズン最高の状態だ」と語った。

アルゼンチン戦については「タンゴ」の愛称で呼ばれる相手は準決勝で破ったフランスとは全く異なるチームだと指摘。「彼らは団結力が強く、ボール支配を重視し、非常に攻撃的だ。 我々は自分たちの強みを活かして、どう攻略するかを理解しなければならない」。

「予測が難しい選手」と語るリオネル・メッシ対策については、「ペナルティエリアから遠ざけ、前線から強くプレスをかけることが重要」と述べた。

また、39歳のアルゼンチン人スターのキャリアを称え、「この年齢でワールドカップの最高選手になるのは信じられない」と語った。

また、スペイン代表主将は19歳のチームメイト、ラミン・ヤマルを称え、「ボールを持たない時の献身性が印象的だ」と話し、彼が「試合を決める瞬間」を演出することを期待した。

最後にスペイン国民へ「街に繰り出し、共通の目標で団結してほしい。サッカーが私たちをつなぐ。日曜、テレビの前で応援してほしい」とメッセージを送った。