フレート・ルッテンが月曜日、Ziggo Sportの『Rondo』で非常に苦しい時期を振り返った。ルッテン氏は3月にキュラソー代表監督に就任し、ワールドカップにも行くはずだった。しかし、ディック・アドフォカートが復帰し、最終的にはその本大会を指揮することになった。

「本当にひどい時期を過ごしたし、ワールドカップも私にとって良い形では終わらなかった。とてもつらかった。実際のところ、もうそのことについてはあまり話したくない。もう過ぎたことだからね」と、率直なルッテンはトークショーで明かした。

ルッテンはすぐに一例を挙げた。「こういう時がいつも一番つらいんだ。孫が家に来て、テレビの前に座っていて、『おじいちゃん、そこに行くはずだったんでしょ？』と言うんだ。それはこたえるよ。それほど大きな影響が私にはあった」

ルッテンによれば、自身がワールドカップでキュラソーを指揮しなかったのは、「ある駆け引きが行われた」ためだという。「ほら、私ももちろんいろいろ知ってはいる。でも、できればそのことについては話したくない。もしそれについて話せば、人を傷つけることになる。すでにたくさん語られ、いろいろ言われてきた。私はこの辺りにしておきたい」

ルッテンは自身の言葉によれば、この一件全体によって、とりわけ人間として傷ついたという。「道徳的な羅針盤が失われてしまえば、生きるのは難しくなる」

広報担当のケース・ヤンスマは一連の経緯に激怒し、ルッテンへの連帯を示して辞任した。彼はルッテンを外した決定を「不当で受け入れがたい」と呼んだ。

「その表現は、私が感じていたことと完全に一致している。ケースも同じように感じていたんだ」と、率直なルッテンは最後に自身の話を締めくくった。