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ロレンツォ・ルッカのナポリでの時間が、再び終わりを迎えようとしている。今季前半のパフォーマンスを受け、ナポリは26歳のルッカを冬の移籍市場で放出する選手のリストに加えた。

ウディネーゼに所属していたルッカは、ここまでリーグ戦10試合、チャンピオンズリーグ3試合の計13試合に出場。しかし、一度もゴールを決められず、周囲の全面的な信頼も得られていない。

そのため、スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは数日前からルッカの新天地を探すとともに、得点面でより計算が立ち、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の戦力となる後釜を探している。

給与が200万のルッカには、ジェノアが強い関心を寄せている。ロレンツォ・コロンボが重傷を負ったため、1月に補強に動く構えだ。24歳のコロンボは日曜日、右膝前十字靱帯の断裂で戦線を離脱し、今季はすでに終了した。

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そこでジェノアは、セリエAを熟知し、適応に時間を必要としないセンターフォワードを求めている。その条件に合うルッカを高く評価しており、近く交渉の土台を築くために動き、獲得争いで優位に立とうとする見込みだ。

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一方、ルッカにはキーロン・ボウイの出来に満足していないサッスオーロも関心を寄せる。ボウイは12試合でわずか1ゴールにとどまっている。ジェノアとの争いを制するため、サッスオーロが取引にセバスティアーノ・エスポジトを含める可能性もある。前線の幅広い位置でプレーできるエスポジトを、アッレグリ監督は高く評価している。

さらに、ボローニャからも関心が示されている。ボローニャは、予想外の展開がなければ年明けにアルテム・ドフビクをローマへ返す見通しだ。ドフビクはラッファエレ・パッラディーノ監督の序列で順位を落としている。

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現時点で唯一確かなのは、ルッカとナポリが数週間後に再び袂を分かつということだ。ルッカは2025年7月にウディネーゼから期限付き移籍で加入し、6カ月後に総額3600万超を投じて完全移籍で獲得されたが、ナポリでは定位置を確立できなかった。1月には一度目の別れを迎え、ノッティンガム・フォレストへ期限付きで移籍したものの、結果は振るわなかった。

夏にはアッレグリ監督が残留を望んだ。センターフォワードとしての可能性を見いだし、その力を引き出して伸ばそうと考えたためだ。しかし、その期待にルッカは説得力のあるプレーで応えられず、今また移籍の準備を進めている。

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一方、マンナはエスポジト、ジョシュア・ザークツィー、グスタボ・バレラの獲得に向けても動き始めた。アッレグリ監督は補強を待っている。順位を上げ、チャンピオンズリーグのプレーオフ進出を狙うには、攻撃陣の補強が必要だ。