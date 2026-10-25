PSVとの大一番を前に、フェイエノールトのファンがルシャレル・ヘールトロイダに罵声を浴びせた。フィリップス・スタディオンのアウェー席からは「が*野郎ヘールトロイダ、オレ」との声が上がった。Voetbal Ultrasの映像で確認できる。

ヘールトロイダにとって、PSVとの一戦は特別な試合となる。オランダ代表の同選手は、物議を醸したPSVへの移籍後、少年時代から愛するフェイエノールトと日曜日に初めて対戦する。

アイントホーフェンへの移籍は、ロッテルダムで快く受け止められなかった。それは以前から明らかだったが、大一番を前に、遠征してきたフェイエノールトのサポーターが再びこのDFに侮辱的なチャントを浴びせた。「が*野郎ヘールトロイダ、オレ」と歌っている。

ヘールトロイダは今季初め、PSVでの入団会見で、この難しい状況について語っていた。「誰もがこの決断をすぐに理解したり、受け入れたりするとは思っていません」と当時述べた。

「でも、時間がたてば、僕がフェイエノールトにどれほどの愛情、感謝、敬意を抱き続けているかを分かってもらえる余地も生まれてほしいと思います」

「だから、一つだけはっきり言っておきたい。PSVを選んだのは、フェイエノールトに背を向けるためではありません。フェイエノールトが僕に与えてくれたものは決して忘れませんし、これからも僕という人間の一部であり続けます」