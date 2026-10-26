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ルチアーノ・スパレッティ監督は、ユヴェントスが日曜日にレッチェを2-0で下し、勝利を取り戻したにもかかわらず、後半の戦いぶりに不満を示した。序盤には自身の戦術的な修正が功を奏したものの、ハーフタイム後に勇敢さを欠いたことを懸念している。

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スパレッティ監督が戦術変更を分析

ユヴェントスは、直近のラツィオ戦での3-0という苦戦を振り払い、ヴィア・デル・マーレで貴重な勝ち点3を獲得した。勝利の土台となったのは、前半の圧倒的なプレーだ。ウェストン・マッケニーのゴールとドウグラス・ルイスの公式戦初ゴールにより、アウェーのユヴェントスが試合を完全に掌握した。しかし、後半に入ると展開は変わった。ユヴェントスは守勢に回ったように見え、決定力を欠くレッチェの反撃を許した。

スパレッティ監督は、ランダル・コロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデの2トップを支えるため、中盤に3人を配置した。監督は『フットボール・イタリア』が伝えたところによると、こう語った。「今、最も必要なものについて話し合った。中盤を3人にして戦術面で変更を加えた。こういうときには、より堅固な守備と明確なプレーが必要だからだ。最も理にかなった選択をした」

この変更は守備に安定感をもたらした一方、これまで起用してきたサイドの選手たちを外すことにもなった。スパレッティ監督は、新システムが安定感をもたらすとしても、バランスを取る必要があると認めた。「ただ、選手たちが力を発揮できるポジションに配置しなければならない。そうすると、これまで我々のために良いプレーをしてきたサイドの選手を外すことになる」と付け加えた。

後半の失速に不満

勝利で試合を終えたものの、ユヴェントスの指揮官はリードした後のチームの試合運びに明らかな不満を見せた。後半の45分間は強度が大きく落ち、レッチェがより積極的にリスクを取り、ボールを持つ時間も大幅に増えた。スパレッティ監督は、好機に攻勢を維持して試合を決定づけるだけの精神的な強さが選手たちに欠けていたと考えている。

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「選手たちはテンポとオープンなプレーという点で非常に良い試合をした。後半は試合運びの面で少し落ち、勇気もなくなったため、すべてが難しくなった。前半と同じことをする必要があった。このシステムを見つけ、堅固さを得られたことには満足している。すぐにチームのパフォーマンスが良くなったのを確認できたからだ。しかし、後半は後退してしまったように見えた」とスパレッティ監督は明かした。

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レッチェの戦術変更に対応できず

試合の流れが変わったのは、レッチェのルカ・ゴッティ監督がハーフタイムに戦術を修正してからだ。ホームチームは3バックに変更し、マンツーマンの守備を採用することで、ユヴェントスのビルドアップを封じた。スパレッティ監督は、チームがこの変更に対応できず、その後は攻撃が停滞し、GKが多くのパスを出さざるを得なかったと認めた。

「相手は4-3-3で試合に入り、後半は3バックにしてマンツーマンで対応してきた。我々は動けず、力強くプレスをかけることも、後方から組み立てることもできなくなった。後半はGKがパスを出す回数がずっと増えた。2点のリードはあったが、だからといって冷静さを失っていいわけではなかった。失点はしなかったものの、試合を決定づけようとする積極性があまりなかった」とスパレッティ監督は締めくくった。

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ドウグラス・ルイスの中盤での働きを称賛

ユヴェントスにとって大きな収穫の一つは、ルイスのパフォーマンスだった。加入時にクラブが期待した姿を、ようやく見せた。ゴールだけでなく、前半はボールを奪い返し、プレーを前に進めるうえでも重要な役割を果たした。「本来の」ルイスの姿をついに示したプレーであり、スパレッティ監督が刷新した中盤がセリエAの相手に対して最大限に機能するために必要な粘り強さと技術を発揮した。

スパレッティ監督は、アストン・ヴィラに所属していたルイスの運動量と、チーム全体の布陣にもたらした効果をすぐに称賛した。「今日は素晴らしい試合をした。戦い、走り、あらゆる局面で競り合い、必要なときには難しい状況を整理するのを助けてくれた」と語った。