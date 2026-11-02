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ルチアーノ・スパレッティ監督はユヴェントスのサポーターに対し、アリアンツ・スタジアムを険悪な雰囲気にするのではなく、チームを後押ししてほしいと呼びかけた。ライバルのナポリに2-0で勝利し、重要な白星を挙げたものの、指揮官は直近の不振を受けて観客席とピッチの間で高まる緊張にすぐさま言及した。

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サポーターの抗議が続く中、終盤の好プレーで貴重な勝ち点を獲得

ユヴェントスは、降格の危機にあるジェノアに0-2で敗れた後、強い重圧を受けてこの一戦に臨んだ。サポーターの不満はキックオフ前から噴出し、アリアンツ・スタジアムの外で抗議が行われたほか、試合開始の笛が鳴った直後から選手たちに罵声が浴びせられた。

険悪な雰囲気の中でも、ホームのユヴェントスは最終的に均衡を破った。序盤にはフアン・カバルのシュートがポストをたたき、グリエルモ・ヴィカーリオはロレンツォ・ルッカのシュートを見事なセーブで阻んだ。転機となったのは、ナポリのルカ・マリアヌッチが2枚目のイエローカードを受け、アウェーのナポリが10人になった場面だった。

数的優位を得たユヴェントスは、鮮やかな形でそれを生かした。終盤にケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガがそれぞれ遠距離からゴールを決め、切望していた2-0の勝利を収めた。試合終了の笛が鳴ると、タッチライン際では歓喜の輪が広がり、スパレッティはスタッフたちと温かく抱き合った。

スパレッティ、チームの粘り強さを称賛

試合後、DAZNイタリアの取材に応じたスパレッティは、自身への称賛をすぐに選手とコーチングスタッフに向けた。「彼らも私とともに苦しみ、朝から晩まで働いている。私は誰よりも早く来て、最後に帰るが、彼らもたいてい、そのほとんどの時間を私と一緒に過ごしている」と語り、「ただ、今夜の功績はチームのものだ」と続けた。

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「選手たちは自分の内側にあるものを引き出し、まず一歩を踏み出し、前へ進み、前向きに考えようという意欲を見つけた。そして後半には、いくつかの修正を加えてそれを実行した。今夜は勝利に十分値したと思う。自分たちができるサッカーへの自信も、いくらか取り戻した」

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失われた自信の回復と、否定的な空気との闘い

最近の不振は、ユヴェントスの選手たちの心理面に明らかに影響を及ぼしていた。スパレッティは、否定的な空気がピッチ上のプレーにいかに早く影響するかを認め、自信の欠如は苦境にあるチーム全体へ広がりがちだと指摘した。

「我々にできるのは選手たちに寄り添うことだけだ。だが、この悪循環に本当にはまり込み、ごく当たり前のことを含め、自分のするすべてに自信を失う選手もいる」とスパレッティは認めた。「簡単なパスがずれたり、判断をためらったりすると、その自信のなさはチームのほかの選手にも伝わる。判断をためらうことは、間違った判断をすることよりも悪い」

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重要な試合を前に団結を呼びかけ

ユヴェントスは、この勝利を足がかりにシーズンを立て直し、傷ついたサポーターとの関係を修復しなければならない。起用できる選手が限られる中、スパレッティはホームの敵対的な雰囲気が今後の試合でチームの前進を妨げることを痛感している。

「我々は進み続けるしかない。今は乗り越えなければならない時期だ。その後なら、言いたいことを言えばいい」と付け加えた。「今は我々が一つにならなければならない。スタジアムも後半に見せた本来の姿に戻り、チームとともに戦ってほしい」

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「スパレッティは駄目だ、あの選手は駄目だ、全員を追い出せと言うことはできる。だが今、我々には団結が必要で、このスタジアムは再び我々の要塞にならなければならない」

最後に、団結を求めてこう訴えた。「我々がサポーターをそれほど喜ばせられていないとしても、それでも彼らにはそばにいてほしい。だから今日、拍手を送り、我々とともにいてくれたすべての人に感謝する。今は手を取り合い、団結して、前へ進もうとし、前向きでいなければならない。起用できる選手がこれほど少ない中では簡単ではない。選手たちにふさわしい勝利だった。彼らは大きな拍手に値する」