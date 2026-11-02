サポーターの抗議が続く中、終盤の好プレーで貴重な勝ち点を獲得
ユヴェントスは、降格の危機にあるジェノアに0-2で敗れた後、強い重圧を受けてこの一戦に臨んだ。サポーターの不満はキックオフ前から噴出し、アリアンツ・スタジアムの外で抗議が行われたほか、試合開始の笛が鳴った直後から選手たちに罵声が浴びせられた。
険悪な雰囲気の中でも、ホームのユヴェントスは最終的に均衡を破った。序盤にはフアン・カバルのシュートがポストをたたき、グリエルモ・ヴィカーリオはロレンツォ・ルッカのシュートを見事なセーブで阻んだ。転機となったのは、ナポリのルカ・マリアヌッチが2枚目のイエローカードを受け、アウェーのナポリが10人になった場面だった。
数的優位を得たユヴェントスは、鮮やかな形でそれを生かした。終盤にケリム・アライベゴヴィッチとジェレミー・ボガがそれぞれ遠距離からゴールを決め、切望していた2-0の勝利を収めた。試合終了の笛が鳴ると、タッチライン際では歓喜の輪が広がり、スパレッティはスタッフたちと温かく抱き合った。
スパレッティ、チームの粘り強さを称賛
試合後、DAZNイタリアの取材に応じたスパレッティは、自身への称賛をすぐに選手とコーチングスタッフに向けた。「彼らも私とともに苦しみ、朝から晩まで働いている。私は誰よりも早く来て、最後に帰るが、彼らもたいてい、そのほとんどの時間を私と一緒に過ごしている」と語り、「ただ、今夜の功績はチームのものだ」と続けた。
「選手たちは自分の内側にあるものを引き出し、まず一歩を踏み出し、前へ進み、前向きに考えようという意欲を見つけた。そして後半には、いくつかの修正を加えてそれを実行した。今夜は勝利に十分値したと思う。自分たちができるサッカーへの自信も、いくらか取り戻した」
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失われた自信の回復と、否定的な空気との闘い
最近の不振は、ユヴェントスの選手たちの心理面に明らかに影響を及ぼしていた。スパレッティは、否定的な空気がピッチ上のプレーにいかに早く影響するかを認め、自信の欠如は苦境にあるチーム全体へ広がりがちだと指摘した。
「我々にできるのは選手たちに寄り添うことだけだ。だが、この悪循環に本当にはまり込み、ごく当たり前のことを含め、自分のするすべてに自信を失う選手もいる」とスパレッティは認めた。「簡単なパスがずれたり、判断をためらったりすると、その自信のなさはチームのほかの選手にも伝わる。判断をためらうことは、間違った判断をすることよりも悪い」
重要な試合を前に団結を呼びかけ
ユヴェントスは、この勝利を足がかりにシーズンを立て直し、傷ついたサポーターとの関係を修復しなければならない。起用できる選手が限られる中、スパレッティはホームの敵対的な雰囲気が今後の試合でチームの前進を妨げることを痛感している。
「我々は進み続けるしかない。今は乗り越えなければならない時期だ。その後なら、言いたいことを言えばいい」と付け加えた。「今は我々が一つにならなければならない。スタジアムも後半に見せた本来の姿に戻り、チームとともに戦ってほしい」
「スパレッティは駄目だ、あの選手は駄目だ、全員を追い出せと言うことはできる。だが今、我々には団結が必要で、このスタジアムは再び我々の要塞にならなければならない」
最後に、団結を求めてこう訴えた。「我々がサポーターをそれほど喜ばせられていないとしても、それでも彼らにはそばにいてほしい。だから今日、拍手を送り、我々とともにいてくれたすべての人に感謝する。今は手を取り合い、団結して、前へ進もうとし、前向きでいなければならない。起用できる選手がこれほど少ない中では簡単ではない。選手たちにふさわしい勝利だった。彼らは大きな拍手に値する」