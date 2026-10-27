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ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、月曜夜にロンドンで2026年のバロンドールを受賞したイングランド代表主将ハリー・ケインを称賛し、その数字を「恐ろしいほどだ」と評した。イタリア人指揮官は、自身もスタッフもケインの受賞は理にかなった選択だと考えていたと明かし、ライバルの一部ほど常に注目されるわけではない選手に賞が贈られたのは適切だと付け加えた。

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スパレッティ、ケインのバロンドール受賞は「当然の選択」

ケインは月曜夜、ロンドン・パラディウムで男子バロンドールを受賞した。キリアン・エンバペ、ラミン・ヤマル、ロドリ、リオネル・メッシとの争いを制して栄冠を手にし、それ以来、祝福のメッセージが相次いでいる。

スパレッティ監督は火曜日の試合前会見で、ケインの受賞をどう見ているか、また現在のユヴェントスの選手に今後、世界のサッカー界で最大の個人賞を争う可能性があるかを問われた。

スパレッティ、ケインの「驚異的な」数字を称賛

スパレッティ監督は自らのチームの選手の可能性については語らず、「私と選手たちには、ほかに話すべき目標がある」と答えた。一方で、バイエルン・ミュンヘンのストライカーには惜しみない賛辞を送った。

「スタッフと話し、彼に授与されるのがふさわしいと考えた」とスパレッティ監督は語った。「選手としての質を考えれば、当然の選択だ。ほかの選手ほど注目されるとは限らないが、彼は驚異的な数字を残している。そうあるべきだ」

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ケイン、バイエルン・ミュンヘンで記録破りのシーズン

ケインの数字は、スパレッティ監督の評価を裏付けている。イングランド代表の主将は2025-26シーズンに、ほかのどの選手よりも多い73ゴールを記録。欧州での1シーズンでこれを上回ったのは、2011-12シーズンに81ゴールを挙げたメッシだけだ。ケインはバイエルンを国内2冠にも導いた。

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ケインは3年前、1億ポンド（1億2700万ドル）でトッテナムから加入して以来、わずか159試合で156ゴールを記録している。移籍当時、ローター・マテウスはケインを「年を取りすぎているし、高すぎる」と評していた。33歳のケインは、この賞の受賞者として史上4番目の年長者となった。

ケインとスパレッティの今後は？

長らく待ち望まれていた評価をついに手にしたケインは、国内2冠の防衛を目指すバイエルンでの戦いに再び集中する。

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さらに、自身の経歴でまだ手にしていない主要タイトルも追い求める。明確な目標はチャンピオンズリーグだ。一方、スパレッティ監督はユヴェントスに設定した「ほかの目標」に集中する。



