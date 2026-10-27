スパレッティ、ケインのバロンドール受賞は「当然の選択」
ケインは月曜夜、ロンドン・パラディウムで男子バロンドールを受賞した。キリアン・エンバペ、ラミン・ヤマル、ロドリ、リオネル・メッシとの争いを制して栄冠を手にし、それ以来、祝福のメッセージが相次いでいる。
スパレッティ監督は火曜日の試合前会見で、ケインの受賞をどう見ているか、また現在のユヴェントスの選手に今後、世界のサッカー界で最大の個人賞を争う可能性があるかを問われた。
スパレッティ、ケインの「驚異的な」数字を称賛
スパレッティ監督は自らのチームの選手の可能性については語らず、「私と選手たちには、ほかに話すべき目標がある」と答えた。一方で、バイエルン・ミュンヘンのストライカーには惜しみない賛辞を送った。
「スタッフと話し、彼に授与されるのがふさわしいと考えた」とスパレッティ監督は語った。「選手としての質を考えれば、当然の選択だ。ほかの選手ほど注目されるとは限らないが、彼は驚異的な数字を残している。そうあるべきだ」
ケイン、バイエルン・ミュンヘンで記録破りのシーズン
ケインの数字は、スパレッティ監督の評価を裏付けている。イングランド代表の主将は2025-26シーズンに、ほかのどの選手よりも多い73ゴールを記録。欧州での1シーズンでこれを上回ったのは、2011-12シーズンに81ゴールを挙げたメッシだけだ。ケインはバイエルンを国内2冠にも導いた。
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ケインは3年前、1億ポンド（1億2700万ドル）でトッテナムから加入して以来、わずか159試合で156ゴールを記録している。移籍当時、ローター・マテウスはケインを「年を取りすぎているし、高すぎる」と評していた。33歳のケインは、この賞の受賞者として史上4番目の年長者となった。
ケインとスパレッティの今後は？
長らく待ち望まれていた評価をついに手にしたケインは、国内2冠の防衛を目指すバイエルンでの戦いに再び集中する。
さらに、自身の経歴でまだ手にしていない主要タイトルも追い求める。明確な目標はチャンピオンズリーグだ。一方、スパレッティ監督はユヴェントスに設定した「ほかの目標」に集中する。