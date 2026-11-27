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ルチアーノ・スパレッティ監督は、オモニアに勝利したヨーロッパリーグの一戦で、アンドレア・カンビアーゾがユヴェントスの流れを変えたと語った。序盤は苦戦したものの、複数のポジションをこなすイタリア代表選手をきっかけに、チームは4ゴールを奪う反撃を見せた。

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スパレッティ、流れを変えたカンビアーゾを称賛

ユヴェントスは勝ち上がりに向けて重要な勝利を収めた が、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームにとって、ヨーロッパリーグの一戦は思い通りの立ち上がりとはならなかった。序盤にGKネトが絡む守備のミスからルボミール・シャトカに先制を許し、トリノの強豪は苦しい展開を強いられた。しかし、カンビアーゾの鮮やかな一撃で流れは一変。ホームチームはリズムをつかみ、最終的に相手を圧倒した。

序盤の苦戦とその後の逆転を振り返ったスパレッティ監督は、カンビアーゾの貢献を強調した。『トゥットスポルト』によると、指揮官は「立ち上がりに我々はいくつかミスを犯し、相手にそこを突かれた。それで少し混乱した。だが、カンビアーゾが素晴らしいゴールですべてを立て直し、チームはより落ち着いてプレーできた」と語った。『トゥットスポルト』。

指揮官、サイドバックの攻撃センスを絶賛

スパレッティ監督は、カンビアーゾに当初「不安そうな場面」があったことを認めつつ、すぐに試合になじみ、チームがきっかけを必要としていた場面で存在感を示したと指摘した。また、攻撃エリアで脅威となる多彩な技術も強調。素早いワンタッチの連係からDFへの直接的な仕掛けまで、カンビアーゾの攻撃センスが際立っていると語った。

指揮官は「彼は判断を下し、ゴール上隅へのシュートのように、チームの問題を解決した」と述べた。さらに「プレーがうまくいくにつれ、徐々に自分の持ち味を発揮できるようになった。彼はサッカーのプレーの仕方を知っている。ダイレクトプレーができ、ペナルティーエリアに入るのもうまい。1対1にも強く、攻撃のアイデアの質も高い」と続けた。

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出場機会の少なかった選手たちが欧州の舞台で躍動

スパレッティ監督は、欧州の舞台で選手を入れ替えた判断が実を結んだことにも満足感を示した。最近は安定した出場機会を得られていなかった複数の選手を起用したところ、彼らが期待に応え、選手層の厚さを示した。

試合を振り返ったスパレッティ監督は、しばらく出場から遠ざかった後にすぐ調子を取り戻す難しさに触れる一方、ボールを持たない場面でのチームの強度を称えた。「新たにピッチに立った選手たちは応えてくれたか？ ああ。しばらく離れていた後、すぐに調子を取り戻すのは簡単ではない」と話し、「我々は美しいゴールを決め、ピッチ上で良いプレーをし、良いプレスをかけた」と続けた。

ユヴェントス、セリエAで重要な局面へ

ヨーロッパリーグでの命運を自らの手に握るユヴェントスは、ここからセリエAに意識を切り替え、順位を上げるためにも、欧州で見せた決定力を国内での勢いにつなげなければならない。スパレッティ監督のチームは日曜日、イタリア中の注目を集める好調コモとの難しいアウェー戦に臨む。今週末の一戦は、ユヴェントスの今季全体を左右しかねない重要な分岐点となりそうだ。