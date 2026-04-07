ルチアーノ・スパレッティはモハメド・サラーを元アヤックスの選手に例えた

ルチアーノ・スパレッティは、フランシスコ・コンセイソンへの賞賛を隠そうとはしない。ユヴェントスの監督は、このウイングがセリエAで毎週素晴らしい活躍を見せているのを見ており、ある大物選手との比較を挙げている。このベテラン指揮官によれば、この若きポルトガル人選手には、他ならぬモハメド・サラーのような面影があるという。

スカイ・イタリアのインタビューで、スパレッティは昨夏ユヴェントスに完全移籍したこのウイングの資質について詳しく語った。彼はコンセイソンに、リヴァプールのエジプト人選手を世界的なスターにしたのと同じ爆発力とドリブル技術を見出している。

とはいえ、このベテラン指揮官は、このポルトガル人選手にはまだ改善の余地があるとも見ている。「彼はもう少し中央でプレーする必要がある。サイドではすでに止められないほどだが」と監督は指摘する。この攻撃選手のプレーは毎週セリエAのディフェンダーたちをパニックに陥れているが、スパレッティはさらなる多才さを求めている。

ポジション取りに加え、スパレッティは23歳のこのFWにさらに2つの重要な改善点を挙げている。「彼は、1対1の状況でパスやシュートの選択肢を判断する能力と決断力を磨かなければならない」。

2022年の夏、FCポルトはコンセイサオをアヤックスへレンタル移籍させた。アムステルダムでは28試合に出場した。その28試合で、このポルトガル人選手はアヤックスで1ゴールを挙げた後、ポルトに呼び戻された。昨夏、このウイングは3200万ユーロでトリノへ移籍した。

サラーが今シーズン限りでリヴァプールを退団すると発表した今、アンフィールドでは後継者に関する噂が飛び交っている。その矢は、候補リストに名を連ねるコンセイソンに向けられているようだ。両選手のプレースタイルには多くの共通点がある。「それは妥当な比較だ」とスパレッティは語った。

今シーズン、コンセイソン選手はすでに35試合に出場し、4ゴール4アシストを記録している。