トゥーン・コープマイネルスは、代表ウィークを良い感触で終えた。このMFは長らくオランダ代表で出場機会を待たされていたが、シャビ監督の下でのデビュー戦でいきなりゴールを決めた。

コープマイネルスはセルビア戦で、直接FKを決めて先制点を挙げた。オランダ代表は最終的にこの試合を2-1で制した。「ゴールに向かって蹴った。誰にも触られなければ、そのまま入ると思っていた。得点できてうれしい」と試合後に語った。

これによって、ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督は再び考えさせられることになるかもしれない。というのも、コープマイネルスはここ最近、徐々に構想から外れつつあったからだ。イタリアの複数メディアによれば、このMFは今冬に退団を認められる可能性すらあるという。

「彼はいくつかミスをしたのかもしれないが、私は彼が自分の価値を証明できると確信している。コープマイネルスへの信頼を失ってはいない」と、スパレッティ監督は土曜日、カリアリとのリーグ戦を前にした記者会見で語っている。

67歳の指揮官は、このオランダ人選手のどの点を評価しているかについても説明した。「コープマイネルスは、試合を読む力とボールコントロールを備えた多才な選手で、テンポを左右できる」とスパレッティ監督は続けた。「彼はチームを動かし続けることができる、守備的なゲームメーカーだ」

つまりスパレッティ監督は、今なおコープマイネルスにユベントスで重要な役割を与えているようだ。MFはトリノで2029年半ばまで契約を残している。