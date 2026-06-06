ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）が批判にタトゥーで反論

「リスクを冒さなければ、チャンスは失われる」。ルチアーノ・ヴァレンテは、その言葉を脚にタトゥーとして刻んだ。22歳のミッドフィールダーは、昨夏フェイエノールトへ移籍した後にこのアイデアを思いついた。

『フェイエノールト・マガジン』で彼はこう語る。「このタトゥーは、僕がフェイエノールトに来たとき、誰もが何かを言っていたことから生まれた。みんな、僕がやっていけるか疑問だったんだ。」

「毎日インスタグラムを開けば自分の顔写真が目に飛び込んできた。読まずにスクロールすべきだと分かっていながら、つい読んでしまった」とヴァレンテは語る。

代表戦2試合出場経験のある彼は、それでも前を向いた。「両親はいつでも味方だと分かっていたし、今もそうだ。」

「好きなことをするには自分をさらけ出すしかない。たまに失敗しても、それが人生だ。家族も皆、そう思っている」

「何よりも、自分と自分の選択に自信を持つことが大事です。例えば、今シーズン、私はフェイエノールトに移籍すると決めたとき、とても自信がありました。でも、人が何を言っても耐えられる強さも必要です。あまり深刻に受け止めすぎないことが大切だと思います」とヴァレンテは語った。

フェイエノールト1年目は公式戦43試合に出場し、3得点9アシストを記録した。