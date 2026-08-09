フェイエノールトの新主将ルチアーノ・バレンテは日曜日、スパルタとのダービーで唯一のゴールを決め、0-1の勝利に導いた。試合後、MFはESPNのカメラの前に姿を見せ、主将就任やヒヴァイ・ゼヒールとの連係などについて語った。

バレンテはゼヒールを高く評価している。「ヒヴァイは素晴らしい選手だ。彼がここにいてくれて本当にうれしい。とても気が合うし、普段から一緒に多くのことに取り組んでいる。それは今日もよく表れていたと思う」

バレンテはその一例として、ゼヒールがアシストした先制点を挙げた。「本当に素晴らしいボールだった。ああいう形は普段からかなり取り組んでいる」と語った。一方で、このMFは終盤にチャンスを逃したことで、フェイエノールトが危うく代償を払うところだったとも認めている。

新たな役割

「オフィスに来るように言われて、そこでスタッフから自分をどう見ているかを説明された。昨季の一部がどういうものだったかも彼らは分かっている」とバレンテは話す。「その後、スタッフから主将を務める意思があるかどうかを聞かれた」

「自分のキャリアにとってとても素晴らしい成長だと思うし、その責任も感じている」と、チームメートの支えを感じているバレンテは続けた。

昨季、主将人事はロッテルダム勢の間でホットトピックとなっていた。ロビン・ファン・ペルシはセム・ステインを主将に任命し、クインテン・ティンバーからキャプテンマークを外した。最終的にはティモン・ヴェレンロイターがフェイエノールトの主将となった。

22歳のMFは、新たな役割による余計なプレッシャーは感じていないという。「もちろん主将にはより多くの視線が向けられる。でも、自分にとってそれはプレッシャーではない。むしろ責任だと捉えているし、試合では一定のリーダーシップを発揮したい。この役割を引き受けることに迷いはなかった」と締めくくった。