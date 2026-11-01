ルチアーノ・ヴァレンテを見てポルトガルのレジェンドを思い出すラファエル・ファン・デル・ファールト「彼を知っているか？」

フェイエノールトは土曜夜、フォルトゥナ・シッタートを相手に貴重な勝ち点を取りこぼした。ルチアーノ・ヴァレンテが先制点を決め、今回も説得力のあるプレーを見せたが、リンブルフ州のチームが1-1の引き分けに持ち込むのを防げなかった。解説者のラファエル・ファン・デル・ファールトは『スタジオ・フットボール』で、このMFに強い感銘を受けたと語り、元トップ選手で現ベンフィカ会長のルイ・コスタになぞらえた。

「フェイエノールトは本当に多くのチャンスをつくったが、得点を決めきれなかった」と解説者のイムケ・クルトワは話し始めた。「それでも本当に良いチームだ。右サイドはリード、ハジ・ムサ、そしてそこに加わるゼヒールの連係にうってつけだと感じる。左には、中に入ってくる天才的なヴァレンテがいる」

ファン・デル・ファールトにとっても、デ・カイプで最も輝いたのはヴァレンテだった。「それは、あるパスを見て、これは本当に……と思ったからでもある。彼は昨季よりもずっと頻繁にペナルティーエリア内に入っている」

ファン・デル・ファールトが目を留めたのは、ヴァレンテがゼヒールに通した見事なスルーパスだった。ゼヒールはそのチャンスを決められず、シュートをサイドネットに当てた。「これについては、実際に何も言う必要がない。外してくれて、むしろ少しうれしいくらいだ。おかげであのパスがいっそう美しく見える」

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「彼は本当にルイ・コスタに似ていると思う。前にも何度か言ったけどね。彼を知っている？」とファン・デル・ファールトが周囲に尋ねた。司会のエリーネ・デ・ゼーウは誰のことか分からず、「コスター？」と聞き返した。

「ミランでプレーしていて、ソックスも低く履き、いとも簡単にプレーしていた。彼によく似ている」とファン・デル・ファールトは締めくくった。コスタはポルトガル代表として94試合に出場し、とりわけ技術、スルーパス、ボールコントロールで知られた。

コスタはキャリア初期にベンフィカで3年間プレーした後、セリエAが多くの人にとって世界最高のリーグだった時代にフィオレンティーナへ移籍した。フィレンツェではガブリエル・バティストゥータと強力なコンビを組み、2001年にACミランへ移った。

2003年のチャンピオンズリーグ優勝などを経験した後、イル・マエストロはベンフィカに戻り、2008年に現役生活を終えた。同年、すぐにベンフィカのスポーツディレクターに就任し、その職を実に13年間務めた。2021年からは「自身の」ベンフィカの会長を務めている。