ルチアーノ・ヴァレンテはNEC対フェイエノールト戦後、強い不満を漏らした。「本当に恥ずべきことだ」

日曜の試合はフェイエノールトとNECが1-1で引き分けた。最大のポイントは、上田綾瀬の突破を阻んだフィリップ・サンドラーに与えられたイエローカードだった。フェイエノールト側は「なぜレッドではなくイエローなのか」と納得できず、ルチアーノ・ヴァレンテも疑問を口にした。

後半、1－0でリードしたフェイエノールトに対し、上田が縦に抜け出した。サンドラーはボールの軌道を読み切れず、上田を倒した。

主審のセルダル・ゴズビュユクはイエローカードのみで、GKゴンサロ・クレタスが上田に近すぎたためだという。ファン・ペルシーは試合直後に不満を露わにし、ヴァレンテも怒りを爆発させた。

「私が見た限りでは、本当に恥ずべき判定だ」とヴァレンテは切り出した。「映像はまだ確認していないので、今言っていることがおかしなことになるかもしれない。だが、ピッチ上で感じた限りでは、彼がそのような判定を下したことは本当に残念だ」

「10人になれば試合は変わる。とても残念だ」とヴァレンテ。今シーズン何度も似た場面があるとも語った。

「自業自得な面もあるが、あの判定はもはや関係ない。レッドカードが出ただけで、それ以上何も聞いていない。彼が『つまずいた』と言ったのかは分からない。とにかくフリーキックが宣告されたんだ」とヴァレンテは語った。

NECは11人で戦い、アディショナルタイムに元フェイエノールトのダニーロが同点弾。辛うじて勝ち点1を得た。フェイエノールトは2位を維持も、NECに1、FCトゥエンテに2、アヤックスに4と、リードはわずかだ。