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デ・クラシケルでアヤックスと1-1で引き分けたフェイエノールトのルチアーノ・ヴァレンテが悔しさを語った。主将はもっと結果を得られたはずだとし、ナチョ・フェリのPK失敗を「非常につらい」と振り返った。

ヴァレンテはESPNのカメラの前で「今日はもっと得るものがあってしかるべきだったと思う。チーム全体にもそういう思いがあるはずだ」と語り始めた。

「ポルト戦と同じように、立ち上がりは信じられないほど緩かった。その後、得点してからは試合をしっかりと掌握し、最後までそれを維持した」

「確実に決められるようなチャンスを作れたわけでもない。それでも、試合を掌握していたし、もっと良い結果に値したのは明らかだと思う」とヴァレンテは続けた。「僕たちは一歩ずつ良くなっている。ポルト戦も、今日もそうだ。ただ、今日は一番大事な勝ち点3を手にできなかった」

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続いてハンス・クラーイ・ジュニアは、試合で調子の上がらなかったナチョ・フェリがPKキッカーのリストで最上位にいるのかをヴァレンテに尋ねた。「そう、フェリが1番だ」と、ヴァレンテは即答した。

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そのため、ヴァレンテは話し合うこともためらわず、スペイン人選手が完全に集中できるようにした。「今は彼が1番だから、集中して蹴るべきだと思う」

「リストに名前があり、彼がその後ろにいるなら、準備しておかなければならない。今回彼が外したこととは別の話だ。フェリはストライカーで、ゴールを決めたいと思っている。今日外したのは僕たちにとってつらい。でも、彼は顔を上げて前に進まなければならない」

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フェリにとって、このPK失敗は現在の不調を象徴するものとなった。ストライカーは公式戦直近8試合でわずか1得点にとどまっている。

「結局、ここでは勝たなければならなかった」とヴァレンテは最後に引き分けを悔やんだ。「しばらく勝てていないけれど、今日はエネルギーにあふれていた。それは少なくとも前向きな材料だった」