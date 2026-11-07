ルチアーノ・ヴァレンテが、今後のオランダ代表の活動にも再び参加しないことになった。フェイエノールトの主将は、シャビから今回も招集されなかった。

しかし、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは驚いていない。金曜日の記者会見でそう語った。「いや、驚きはありません。前回も招集されていませんでしたから。それに、シャビが招集したメンバーは前回とほぼ同じだと思います。そういう意味で、驚きはありません」

一方、チームメートのジヴァイ・ゼヒエルは今回も招集された。才能あるミッドフィルダーは、前回の代表活動期間中にシャビの下でオランダ代表デビューを果たしており、再び代表監督にアピールする機会を得た。

ゼヒエルの方がヴァレンテより招集にふさわしいのか。ファン・ブロンクホルストは「それは代表監督が決めることです」と答え、こう続けた。「ゼヒエルは素晴らしい時期を過ごしたと思います。今は少し苦しんでいますが、私も代表監督も彼を信頼しています」

「選手にとって、それも重要なことだと思います。最終的に再び結果を出し、活躍するための唯一の方法でもあります。そういう意味で、ゼヒエルが招集されたのは理解できます。前回の試合では途中出場から非常に良いプレーを見せていましたし、それも代表監督にとっては判断材料になります」

オランダ代表は今月、UEFAネーションズリーグのグループステージ最終2試合を戦う。11月13日金曜日にホームでギリシャと対戦し、16日月曜日には敵地でドイツと対戦する。

オランダ代表は現在、ギリシャと同勝ち点でグループBの首位に立っている。ドイツは勝ち点3差で続く。上位2チームが来年行われる決勝トーナメントに進出する。