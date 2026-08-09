ルチアーノ・ヴァレンテがチャンスの雨の末にフェイエノールトへ僅差のダービー勝利をもたらし、後半アディショナルタイムに難を逃れた

ロッテルダム・ダービーはフェイエノールトが1-0で制した。ルシアーノ・バレンテは主将としてチームを勝利に導いた。ロッテルダム勢は試合をより早い段階で決められるだけのチャンスを作ったが、ネットを揺らしたのは1度だけだった。

開始わずか1分で、上田綺世に決定機が訪れた。FWはゴールエリア内でフリーのままヘディングシュートを放てたが、枠を捉えることができなかった。スパルタは早々に警戒を強いられた。数分後にはアニス・ハジ・ムサがネットを揺らしたものの、アタッカーはオフサイドの位置におり、スコアボードの0-0はそのままだった。

ダービーは立ち上がりから激しい展開となり、両チームが脅威を見せた。フェイエノールトはスムーズにボールを動かし、幾度となくペナルティーエリア方向へ崩していったが、まだ大きなチャンスは多く作れていなかった。一方のスパルタは、フェイエノールト守備陣の大きなスペースを突き、そこからまずまずのチャンスを手にした。

スパルタは各ラインの間隔をコンパクトに保ち、フェイエノールトは狭いスペースの中で突破口を探ることになった。それでも35分、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト率いるチームがついにこじ開ける。ヒヴァイ・ゼヒールがボールを折り返し、バレンテへ。バレンテは一瞬の迷いもなく、クロスをそのまま0-1につなげた。

後半に入ると、フェイエノールトは再び力強く試合を開始した。バレンテが再び上田に決定機を演出したが、FWは今季初ゴールを決め損ねた。フェイエノールトの攻勢は続き、3度のチャンスを得た。しかし、バレンテ、ゼヒール、ハジ・ムサのシュートはいずれもゴールにはならなかった。

それでも、ヒヴァイロ・リードが激しい痛みを訴えてピッチに倒れ込んだ際には、フェイエノールトに緊張が走った。アヨニ・サントスがロングボールに対して足を振り抜いた際、左SBの膝に当たり、過伸展したように見えた。リードは数分にわたって治療を受けたが、最終的にはプレーを続けることができた。

フェイエノールトは次第に集中を欠いていったように見えた。給水タイム後、スパルタは明確に同点弾を狙いに出て、ロッテルダム南部のクラブにはスペースがますます生まれていった。それでも、スパンヘナールに大きなチャンスは訪れなかった。

最初の1時間はフェイエノールトにとって何の問題もないように見えたが、決定機を仕留め切れなかったことで、最後まで緊迫した展開となった。終盤直前にはミラン・ゾンネフェルトがスパルタに同点をもたらしたかに見えたが、オフサイドで得点は取り消しに。さらにラストプレーでは、再びゾンネフェルトがゴールを決めたように見えたが、見事なヘディングの前に相手を突き飛ばしており、これも認められなかった。こうしてフェイエノールトは1-0で逃げ切り、ファン・ブロンクホルストは初勝利となる勝ち点3を手にした。