ペーター・ボス監督が、アヤックスとの大一番に臨むPSVのスタメンを発表した。指揮官はルシャレル・ヘールトロイダを含む布陣を選択しており、同選手はこれがPSVでの先発デビューとなる。VriendenLoterijエールディヴィジのアヤックス対PSVは、土曜夜20時にヨハン・クライフ・アレナでキックオフを迎える。

ボス監督は、アイントホーフェンから乗り込むPSVのゴールマウスにマチェイ・コヴァールを起用。セルジーニョ・デストとマウロ・ジュニオールは、アヤックス戦でそれぞれ右SBと左SBとして先発する。ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが、PSVのセンターバックに再び並ぶ。ライアン・フラミンゴはベンチスタートとなる。

スフェン・マイナンスは先週のFCユトレヒト戦で見事なゴールを決めたが、アヤックス戦でも再びベンチからのスタートとなる。グース・ティルがトップ下に入り、佐野航大とノア・フェルナンデスがエールディヴィジの頂上決戦でPSVの中盤を構成する。

リカルド・ペピはここ数週間、絶好調とは言えないものの、アヤックス戦でも“変わらず”1トップに入る。ヨハン・クライフ・アレナでは、イバン・ペリシッチが右、ルベン・ファン・ボメルが左で両ウイングを務める。

アヤックスは今季ここまで、リーグ戦3試合のうち2試合に勝利している。PECズヴォレに0-2、テルスターに0-4でアウェー勝利を収めた一方、3週間前のホームでのヘーレンフェーン戦は2-2の引き分けに終わった。

PSVはややつまずいたスタートとなった。ホームでフォルトゥナ・シッタートと2-2で引き分けたが、その後はボス監督率いるチームがエクセルシオール（1-2）、FCフローニンゲン（5-1）、FCユトレヒト（1-6）に勝利して立て直している。

アヤックス先発メンバー：テア・シュテーゲン；ガーイェイ、バウマン、バース、エンリキ；クラッセン、モキオ、ブラント；ベルフハイス、トル、グロフ。

PSV先発メンバー：コヴァール；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；フェルナンデス、ティル、佐野；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。