フランス人監督エルヴェ・レナール率いるサウジアラビア代表は表向き安定している。しかし次期ワールドカップを控え、監督交代への噂が絶えない。

後任候補にはモロッコ人監督が有力視されており、国際舞台での「グリーン」の野心を示す一歩となるかもしれない。

スポーツ評論家でサウジアラビアサッカー連盟元審判委員長のナビル・ナクシュバンディ氏は「現在代表には複数の選択肢があるが、私はモロッコのフセイン・アムータ起用を支持する」と語った。

関連記事：動画…ベンゼマがアル・ヒラル優勝への「処方箋

」提示 関連記事：動画…ベンゼマ、新発言でロナウドの傷口に塩を塗る

さらに「代表チーム指導に豊富な経験を持ち、ヨルダン代表でも手腕を発揮した。彼が『グリーン』を率いることを願っている」と続けた。

続けて「代表経験のない監督を選ぶなら、タアハーンのブラジル人監督ブレクリス・シャモスカも検討すべき」と述べた。

メディア関係者のエマド・アル＝サルミ氏も番組『アクション・ウィズ・ワリード』で、将来的にアムータ氏を招へいすべきと主張した。

同氏は、アムータや同胞のワリード・アル・ラクラキのような監督を招聘すれば、戦術的規律が生まれ、選手の闘争心も高まると強調。来年のワールドカップ出場を控え、まさにそれが求められている。

また、モロッコ流の指導法は最近大陸や国際舞台で成果を上げており、アッ＝アハルを率いる上で理想的な選択肢だと指摘した。

なお、候補はアムータだけでなく、元モロッコ代表監督ワリード・アル・ラクラキも挙がっている。