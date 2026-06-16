ルカ・ジダン：メッシとのレアル・マドリード戦は良い思い出だ

アルジェリア代表GKルカ・ジダンは「メッシと対戦できることを誇りに思う。世界最高の選手とプレーするためにサッカーをしている」と語った。これは砂漠の戦士たちと呼ばれるアルジェリア代表と 「タンゴ」の愛称で知られるワールドカップ王者との一戦を前に、思いを語った。

ラジオ・マルカの番組「ラ・トリブ」で彼はこう語った。「サッカー選手にとって、ワールドカップで自国を守ることは最高の喜びだ。母国アルジェリアのためにプレーでき、とても誇りに思う」。

また、試合までの待機期間が長かったことについて「大会開始を待ち遠しく感じていたが、残された時間は刻々と減っている」と心境を明かした。

準備についてジダンは「重要なのは自分たちのサッカーに集中することだ」と強調した。

また、現在の若いタレント揃いのメンバーならどの相手にも立ち向かえると語り、自信を示した。

また、ワールドカップ前に戦った2つの親善試合についても「自信をつけ、初戦へ良い状態で臨むために重要だった」と評価した。

初戦では、GKルカ・ジダンにとって特別なモチベーションがある。サッカー史に残る名手リオネル・メッシと直接対決できるからだ。

ルカはアルゼンチン主将との対戦について「最高の選手と戦うために私たちはサッカーをしている」と語った。

伝説のジネディーヌ・ジダンの息子として、彼はワールドカップ王者への敬意を隠さず、「誰もがメッシのプレーを見てきた。彼は20年間頂点にいる」と語った。

ルカは子供の頃からメッシの試合、特にレアル・マドリード戦を熱心に観ていたと語り、「素晴らしい思い出だ」と振り返った。

「メッシと対戦できることは誇りだが、最も大切なのは自分たちに集中し、初戦で勝利して大会を良いスタートを切ることだ」と語った。