ルカージュ氏、モロッコがCAFを掌握しているという主張を一笑に付す：「誰もが拒否するものを我々は受け入れている」

モロッコ王立サッカー連盟（FRM）のフーシ・ラクジャ会長は、モロッコがアフリカサッカー連盟（CAF）内で広範な影響力を持っているという主張を否定した。

同氏はテレビ番組「マグハブ」で「モロッコはアフリカ連盟に職員も実質的な代表者も置いていない」と述べ、いわゆる「特権」とは他国が敬遠する大会を開催することだけだと強調した。

さらに「CAF内に職員は一人もおらず、委員会での代表権もない」と強調し、皮肉な口調で「どんな影響力なのか？」と付け加えた。

さらに「CAFが与えた“特権”とは、他国が開催を避けたい大会を引き受けることだけだ」と語った。

また、自身がCAF財務委員会委員長を務めるのは、政治的な影響力ではなく金融分野の専門経歴に基づく任命だと強調。「モロッコが委員長を務めるのは財務委員会ただ一つで、それは私の専門経歴に基づいて任されたものだ」と語り、こう断言した。 「もしこれを影響力というなら、この委員会でさえその範囲外だ」と語り、影響力ではなく専門性が基準だと強調した。

最後に、モロッコ王立大学学長は、これらの主張は現実とかけ離れていると強調。モロッコが報道されるような形でCAF委員会の運営や委員を務めているわけではないと結論付けた。