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フランスのランスが新指揮官を決定し、トップチームのテクニカルディレクターとしてディディエ・ディガール氏の就任を発表した。契約期間は2年となっている。

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ディガールの招へいは、就任からわずか9試合しか経験せずに職を去ったヤニック・カユザックの後任として実現した。カユザックの短い在任期間は、期待外れの成績とコーチングスタッフへの高まる圧力に見舞われた。

カユザックの後任には複数の名前が挙がっており、その中にはモロッコ人のワリド・レグラギやフランス人のピエール・サージュも含まれていたが、最終的にクラブ首脳陣はディガールに落ち着いた。

「フット・メルカート」は、正式発表に先立つ数時間の間、レグラギが任務を引き継ぐ有力候補だったと伝えたが、ディガールが競争を制することに成功し、ランスの首脳陣と2シーズンの契約を結ぶ合意に達した。

クラブは、この交代がチームに落ち着きを取り戻す一助となることを期待している。今シーズンの立ち上がりは、テクニカル面の指揮系統において度重なる混乱に見舞われていた。

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カユザックはディノ・トップメラーの後任として指揮を執っていたが、その任期は長くは続かなかった。彼の指揮下でチームが戦ったのはわずか9試合で、成績の低迷を理由に首脳陣が解任を決断した。

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UEFAチャンピオンズリーグでの9対1という大敗が監督への圧力をさらに高め、チームを正しい軌道に戻すための後任探しへとクラブの動きを加速させた。

ランスは公式声明の中で、ディガールの選定はクラブ会長ジョセフ・オウグリアンが主導した協議を経て実現したものであり、複数の候補者との面談や議論が含まれていたことを明らかにした。

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そして、このプロセスは、提示された資料の評価と首脳陣内部で利用可能な選択肢の議論を経て、フランス人監督への明確な合意へと至ったと指摘した。

またクラブは、主要な決定は外部の憶測やコメントから離れて内部で下されると強調することに努め、ディガールの招へいはランス内部の立場の一致と自らの価値観への固執を反映するものだと見なした。

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この説明によって、首脳陣は新監督選定の舞台裏に関するいかなる憶測にも終止符を打とうとしたようだ。

ディガールは40歳で、かつては中盤のポジションでプレーしていたが、その後、監督の助手としてテクニカルな仕事へと転じた。

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2023年のニースでの経験で注目を集め、チームをUEFAヨーロッパカンファレンスリーグのベスト8へと導いた。その後、2024年夏にその指揮を執るためルアーブルへ移った。

フランス人監督は、在任最初の2シーズンでルアーブルを1部クラブにとどめることに成功したが、今季2026-2027シーズンのチームの不振な立ち上がりを回避することはできず、最初の9試合で勝利を一つも挙げられず、わずか2ポイントしか積み上げられなかった。

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10月31日のパリ・サンジェルマンに対する1対5での敗戦がチームでの道のりの終わりとなり、数週間後にランスを入口としてフランスリーグへ復帰し、自らの均衡を取り戻し成績を改善するための新たな挑戦に臨むこととなった。