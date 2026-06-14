ルカジュがヤマルに挑む：「ワールドカップ決勝で君と対戦し、君の決断が正しかったか確かめたい」

アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップ開幕後、モロッコサッカー連盟のフーシ・ラクジャ会長はスペイン代表スターのラミン・ヤマルに挑発的な発言をした。

モロッコはヤマルを「アトラスの息子」として代表に招へいしようとしたが、バルセロナの若きスターは2026年大会でスペイン代表としてプレーすることを選択した。

モロッコはブラジルと1-1で引き分け好スタートを切った。世界中から称賛が寄せられた。

ラクジャは2026年大会の決勝でモロッコがスペインと対戦することを望んでいる。

また、メディア「アルジャジーラ360」に「その試合を観戦し、アミン・ヤマルにスペイン代表での決断が正しかったかを証明したい」と皮肉を交えて語った。

また、モロッコ人の父を持ちスペインで生まれた同選手の選択は尊重すると強調し、成功を祈った。

モロッコサッカー連盟は、このバルセロナ所属選手をモロッコ代表に招集しようとモロッコとスペインで数回会談を行ったが、説得はならず、選手はスペイン代表を選んだ。

2024年、スペイン紙『マルカ』のインタビューでラクジャはこう語った。「私たちは彼の両親（父はモロッコ人、母は赤道ギニア出身）と会った。 我々は彼とその家族に我々の計画を提示したが、ラミンはすでにスペインへ行くことを決めていた。我々は彼の今後の活躍と成功を祈った。スペインとモロッコはわずか14キロしか離れておらず、このようなことが起こるのも当然のことだ」

モロッコサッカー連盟は同選手に自国のビジョンと目標を示し、その決断を尊重すると伝えた。