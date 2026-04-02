ルカジュがモロッコの沈黙を破る：「アフリカネイションズカップ優勝の正当性を裏付ける決定的な証拠がある」

2025年アフリカネイションズカップ決勝戦をめぐる法的な論争やメディアの騒動から数週間が経過し、モロッコサッカー連盟は公式な沈黙を破り、同連盟が「決定的な」と表現する文書や記録に基づき、大陸タイトルに対する権利を堅持する姿勢を明らかにした。

モロッコ王立サッカー連盟のフォウジ・ラクジャ会長は、先週木曜日に「フット・メルカート」が伝えた声明の中で、「モロッコには説得力があり、裏付けのある証拠がある。公式報告書や映像記録を通じて、事件に関連するすべての要素が正確に記録されており、これは現行の法律に完全に合致している」と述べた。

ラクジャ会長はさらに次のように付け加えた。「セネガル代表の棄権は、試合の審判報告書に加え、棄権の瞬間とその状況を記録した映像が存在することから、公式に確認されている。」

さらに彼は次のように説明した。「セネガルの棄権の認定は、アフリカサッカー連盟（CAF）の規律規定第84条の要件に従うものであり、同連盟が2025年アフリカネイションズカップ決勝におけるモロッコの勝利を確定するために採用した法的条文である」。

ルカジャ氏は、セネガル代表選手がピッチを去ったにもかかわらず、モロッコが試合続行に同意したのは、再開を拒否した場合、モロッコ代表が懲戒処分を受ける恐れがあったためだと説明した。

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ラバトで開催された2025年アフリカネイションズカップ決勝のモロッコ対セネガル戦は、物議を醸すドラマチックな展開となった。

セネガルは延長戦で先制点を挙げたが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の確認を経て、正規時間の終了間際にモロッコにPKが与えられた。

セネガル側は判定に激しく抗議し、監督は選手たちに数分間ピッチを離れるよう指示した。

キャプテンのサディオ・マネの介入により選手たちはピッチに戻ったが、イブラヒム・ディアスがPKを失敗し、試合はセネガルが1-0で勝利した。この試合から約2ヶ月後、アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会は、モロッコサッカー連盟の控訴を認めた。

委員会は、大会規定の第82条および第84条に基づき、セネガル代表が試合を棄権したとみなし、モロッコの3-0の勝利と認定し、モロッコに正式に優勝タイトルを授与することを決定した。

一方、セネガルサッカー連盟はこの決定を拒否し、ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴すると発表した。同連盟は、この決定を「不公正かつ前例のないもの」とみなしている。