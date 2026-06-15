ルカクの途中出場がベルギーに1点ををもたらした

月曜夜、北米W杯でベルギーが辛うじて敗戦を免れた。シアトルでエジプトと1－1。後半途中、ルカクのシュートがハニーに当たってオウンゴールとなり、ベルギーが同点にした。

ベルギーはデ・ブライネ、ドク、トロサールをデ・ケテラールに配置。エジプトは34歳になったサラーを軸にした。デ・ブライネは序盤に枠外へシュート。

ベルギーは序盤、ミスが多くチャンスを作れない。モスタファ・アッティアとティモシー・カスタニェが相次ぎ警告を受けた。

その優位は20分後、エマム・アシュールの切り込みからティボ・クルトワの守るゴール隅へ低弾道シュートが突き刺さり、0-1で実を結んだ。代表初ゴールが即座に貴重な先制点となった。

その後もベルギーは組織立った守備に苦戦。トロサールが決定機を逃し、ドクもスペースを奪われなかった。前半終了間際にはマルムシュのシュートをクルトワが好守で阻んだ。

後半もベルギーが攻勢を強める。デ・ブライネのフリーキックはポストを叩き、ティエレマンスのシュートもわずかに外れた。エジプトはアシュールがリバウンドを大きく外し、追加点を逃す。

後半25分にはルカクが投入され、わずか22秒後にトーマス・ムニエのクロスからモハメド・ハニーのオウンゴールを誘い1－1とした。

終盤もベルギーが攻勢を強めた。83分には途中出場のメシェルがヘディングでネットを揺らしかけたが、GKの好守に阻まれた。その後も両チームにチャンスがあったが、試合は動かず。

この結果、ベルギーとエジプトはグループGで勝ち点1を分け合った。同グループもう1試合、イラン対ニュージーランドは火曜3時（オランダ時間）に開催される。