エジプトはワールドカップの次ラウンドに進出した。120分を終えて1－1の同点だったため、勝敗はPK戦に委ねられた。 試合終了間際、2014年のファン・ハールに倣い、ポポヴィッチ監督はGKライアンを投入したが実を結ばず。サウターとヘリントンがPK失敗し、ライアンもセーブできなかった。

ホッサム・ハッサン監督率いるエジプトは序盤から苦戦した。開始5分、オーストラリアのクリスティアン・ヴォルパトのシュートがクロスバーを直撃。1分後、フェイエノールトのジョーダン・ボスがゴールへ迫るも、ラミ・ラビアがスライディングで阻止した。

しかし13分、ブロックされたFKが再びゴール前に送られ、エマム・アシュールがヘディングで沈めて0－1。先制後はエジプトが流れを掴み、ボール支配率を高めた。

ハーフタイム間近、フェイエノールトのボスはラビアとの接触で負傷し、担架で運ばれた。 リプレイでは、エジプトDFがボスの足に滑り込んだ瞬間、彼の膝が大きな衝撃を受けたのが確認できた。

後半開始10秒、マルムシュがGKと1対1になるが枠外へ。10分後、オーストラリアが同点弾。

A・オニールがペナルティエリア内に危険な軌道のFKを蹴り込み、混戦からH・サウターが触れたように見えたボールがゴールへ。1–1。リプレイではK・ハフェズが味方GKを欺いたが、オーストラリアの喜びは冷めなかった。

1－1のまま時間は進み、終盤も両チームとも決定機を作れない。94分、エジプトがようやく大きなチャンスを迎える。 ファラオたちは試合を決める絶好機を得たが、GKパトリック・ビーチが好反応でオーストラリアを救った。90分では決着つかず、延長戦へ。

延長ではエジプトが攻勢を強めたが、得点は奪えなかった。119分、オーストラリアのポポヴィッチ監督はGKライアンを投入する奇策に出た。しかしAZの元守護神は1度もボールを止められず、エジプトの突破を許した。