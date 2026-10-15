ルイ・ファン・ハールはジ・アスレティックへのメールで、マンチェスター・シティに「奪われた」と感じていることを明かした。シティは2009年から2018年にかけて財務規則114件に違反したと認定され、重い処分に直面している。

ファン・ハールは、オランダ代表を率いて成功を収めた2014年のワールドカップ後、マンチェスター・ユナイテッドの監督に就任した。1年目は4位でシーズンを終え、2年目にはFAカップを制覇。しかし、それでも職を守るには十分ではなかった。アムステルダム出身の指揮官は、優勝から24時間もたたないうちに解任された。

プレミアリーグでは、マンチェスター・ユナイテッドは悔しい形で4位以内を逃した。ファン・ハールのチームは4位のマンチェスター・シティと同じ勝ち点66を獲得したが、得失点差で下回った。ユナイテッドのそのシーズンのリーグ戦での得点はわずか49。切望していた最後のチャンピオンズリーグ出場権はシティのものとなった。

ファン・ハールは解任され、後任にはジョゼ・モウリーニョが就いた。「当時、私がマンチェスター・ユナイテッドを解任された決定的な要因は、おそらくそれ（2016年にチャンピオンズリーグ出場を逃したこと、編集部注）だった。そこからさまざまな影響や苦しみが生じた」

ファン・ハールは以前にも、2016年にチャンピオンズリーグ出場を逃したことを「プロとしての人生で最悪の経験の一つだった」と語っている。経営トップとの良好な関係は、ファン・ハールが、自身の解任よりずっと前にモウリーニョの就任が決まっていたと相手を非難したことで終わりを迎えた。

ファン・ハールは、シティに対する判決が今となっては自身に何の違いももたらさないことを分かっている。「今さら歴史を巻き戻すことはできない。イングランドサッカー協会にだってできない」と記した。シティにどのような処分がふさわしいかという問いについては、詳しく語ろうとしなかった。「最終的には裁判官が判断しなければならない」