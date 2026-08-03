『デ・テレグラーフ』が月曜朝に報じたところによると、ルイス・ファン・ハールはオランダ代表の監督就任に前向きな姿勢を示している。74歳の指揮官は、これまで以上に体調が良いと感じているという。

先週、アルネ・スロットは退任したロナルド・クーマンの後任にはならないと明かした。引き続きクラブレベルのフットボールの現場で活動することを望んでいるためだ。

また、ペーター・ボスやエリック・テン・ハフといった他の候補も、それぞれPSVとFCトゥウェンテで確固たる地位を築いており、そのためKNVBにとっても招へいは不可能だ。

さらに、ジョゼップ・グアルディオラの名前もたびたび挙がっていたが、このカタルーニャ人指揮官はマンチェスター・シティでの10年間に及ぶ激務のあと、しばらくは落ち着いた時間を過ごしたいと考えているようだ。

ファン・ハールは、現在空席となっているこのポストを引き受ける意思がある。これまでにオランダ代表の監督をすでに3度務めており、同代表の試合で63試合にわたってタッチラインに立ってきた。

マンチェスター・ユナイテッドやバイエルン・ミュンヘンなどで指揮を執った同監督は、2022年に前立腺がんと診断されたが、現在は非常に良好な状態にあるという。『デ・テレグラーフ』は「健康問題は過去のものだ」と伝えている。

KNVBは、就任に前向きなファン・ハールに対して、まだ接触していない。ナイジェル・デ・ヨングから連絡がなければ、ファン・ハールは他の強豪国の代表監督職にも前向きだという。