ルイ・ファン・ハールは、KNVBからいまだ打診を受けていないと『Voetbal International』のインタビューで自ら明かした。協会は現在もロナルド・クーマンの後任を探している。

先週火曜日、『デ・テレグラーフ』は、ファン・ハールがオランダ代表監督として4期目を務めることに前向きである一方、KNVBはすでにマイケル・ライジハーとほぼ合意に達していたと報じた。

それ以降、ライジハーはKNVBから何も連絡を受けていないと『VI』は伝えている。ザイストから沈黙が続く中でも、ファン・ハール本人によれば、このポストについて打診は受けていないという。

「私はいつでもKNVBを助けたいと思っているし、可能性はあると見ている」とファン・ハールは切り出した。「このメンバーなら、オランダは欧州王者にも世界王者にもなれると思う」

「だが、接触はない。KNVBが何を望んでいるのか分からない。どうやらこの仕事に対する関心は非常に低く、そうなるとまた私の名前が浮上してくる」と続けた。

「私はすでに3度、オランダ代表の監督を務めている。もし何かをやるなら、おそらく海外だろう。もちろん、何が起こるかは分からないがね。2022年の時より体調はいい」と締めくくった。