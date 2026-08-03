ルイス・ファン・ハールが『Voetbal International』に対し、オランダ代表監督就任への関心をめぐるうわさについて反応した。74歳の指揮官は、KNVBとの接触はまだないと強調しつつも、選択肢を閉ざしてはいない。

この日これより前、De Telegraafは、ファン・ハール自身がオランダ代表監督として4期目を務めることに前向きだと報じていた。とはいえ、KNVBは現在マイケル・ライジハーに忙しく対応しているため、話し合いはまだ行われていない。

「私はいつでもKNVBを助けたい。Ajaxでもそうしたかったようにね」と、ファン・ハール本人はVIで語った。「そして、ああいうメンバーがそろっていれば、もちろん可能性はある。オランダは今でも欧州王者、あるいは世界王者になれる可能性があると私は思う。なぜなら、メンバーの95パーセントが国外でプレーしていて、しかも多くが良いクラブに所属しているからだ」

ファン・ハールは、退任したロナルド・クーマンの理想的な後任がなかなか見つからないことから、KNVBとオランダ人指導者をめぐる状況に驚きを示している。アルネ・スロットとエリック・テン・ハフは、以前すでにその仕事を断っていた。

「今起きている唯一のことは、現時点で彼らがまだ誰も確保できておらず、そこでまた私の名前が浮上してくるということだ」とファン・ハールは述べた。「それはある意味で本当に信じがたいことだと思う」

「4年前のカタール・ワールドカップでは、私たちは準々決勝でPK戦の末に敗れ、そして『世間』は私たちのサッカーが十分に良くないと考えていた。そんな人たちが今、私を理想的な人物だと見ているのか？」と、ファン・ハールは自身の驚きを説明した。

「とはいえ、KNVBが何を望んでいるのか、私はまったく分からない。それに私はすでに3度オランダ代表監督を務めている。だから、もし私が今後また監督として何かをするとしても、おそらくオランダで探すべきではないだろう。もっとも、私のことは誰にも分からない。私は4年前よりも体調がいいんだ」