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F1ラスベガスGPで、フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールが再び接触した。チームはまたしても重要なポイントを逃し、フレッド・バスール代表が怒りをあらわにしたのも無理はない。特に一方のドライバーには、いい加減歯止めをかける必要がある。

2019年にシャルル・ルクレールをレギュラードライバーに起用したことで、フェラーリには多くの好転が期待された。フェルナンド・アロンソやセバスチャン・ベッテルといった大物を迎えながらも、最大の成功には届かず、成績面で惨憺たるシーズンも経験してきた。今度こそ、その状況をスクーデリアのアカデミー出身の若者が変えるはずだった。世界の頂点に返り咲くために十分な可能性を秘めた、生え抜きのドライバー。ひとつの時代を築く才能の持ち主だった。

実際、当初はその計画が完全に成功したかに見えた。フェラーリのBチームだったザウバー（後のアルファロメオ）で、後ろ盾となった現在のフェラーリ代表フレッド・バスールの下ですでに並外れた走りを見せていたモナコ出身のルクレールは、赤いマシンでも初めから好成績を残した。当時すでに世界選手権のタイトルを争う準備ができていたのかもしれない。しかし、スクーデリアのマシンの力不足に、何度も行く手を阻まれた。フェラーリ加入後の最初の数年間はルイス・ハミルトンとメルセデスが強すぎ、その後はマックス・フェルスタッペンとレッドブルにほとんど太刀打ちできなかった。

それでも、パドックでも世間一般でも、ルクレールにはいつか世界王座を獲得する実力があるという見方は揺らがなかった。多くのティフォージの夢を実現するために欠けていたのは、フェラーリが用意する、それにふさわしいマシンだけだった。

Getty Images

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フェラーリでハミルトンからの重圧を感じるルクレール

あれから今では、ほぼ8年がたった。モナコ出身のルクレールが依然としてグリッド屈指のドライバーであることは間違いない。しかし、究極の目標であるフェラーリでの戴冠からは、スクーデリアに移籍して以来、おそらくかつてないほど遠ざかっている。遅くとも今年に入ってからは、問題がマラネロで競争力のあるマシンを作れないフェラーリの力不足だけではないことが、ますます明らかになっている。問題の一部はむしろ、ステアリングを握るドライバーにもある。

昨季も、当時チームに加わったばかりのハミルトンとルクレールの間では、チーム内の取り決めが守られなかったことをめぐる意見の食い違いなどから、たびたび衝突が起きていた。ただ、スクーデリアにはそもそも上位を争うチャンスがほとんどなかったため、全体として大きな問題とは受け止められなかった。2人が5位と6位ではなく7位と8位でレースを終えたところで、見方はほとんど変わらなかったのだ。

今年は状況が全体として異なる。最良の総合力を備えているわけではないものの、フェラーリのマシンには、ドライバー同士が足を引っ張り合わなければ、優勝や表彰台を争う力が十分にある。ところが、ルクレールとハミルトンの衝突は今やほぼ常態化し、スクーデリアは週末ごとに重要なポイントを失うだけでなく、当然ながら総合順位にも悪影響が出ている。フェラーリは現在、メルセデスに次ぐ2位につけているものの、明らかに勢いに乗るレッドブルとの差は少しずつ縮まっている。残り2戦の時点で、その差はわずか77ポイントだ。

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とりわけルクレールは、理解しがたいコース上の行動でフェラーリのピットウォールをたびたび困惑させている。シーズン開幕以来、チームメイトのハミルトンから受ける重圧が増す中で、モナコ出身のドライバーはそれに対応できていないように見える。7度の王者ハミルトンは新レギュレーションにルクレールよりはるかにうまく適応しており、昨年はチームメイトにほとんど歯が立たなかったものの、現在は世界選手権の順位でルクレールを上回っている。

この公然たる対立の結果が、ラスベガスでのような動きだ 。ルクレールはまたしてもハミルトンに対して勢い余る攻撃を仕掛け、両者は接触。2人は表彰台に立つどころか、7位と10位でレースを終えた。

Getty Images

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フェラーリは来季、チーム内の序列をどう定めるのか？

「プレッシャーは高まっている。18カ月前よりもはるかにひどい。ここ2、3戦で、2人の間の状況は制御できなくなった」と、 バスールはレース後に怒りをぶちまけた 。フェラーリ代表はドライバー同士に「互いに理解できていない」状態を感じているという。「問題はドライバー同士の間にある。チームとドライバーの間ではない。彼らはまず互いを尊重しなければならないが、チームも尊重しなければならない」

今回の接触の主な責任が誰にあるかは、すぐに明らかになった。スクーデリアはレース中、状況を見通せない場面では絶対に追い越しを仕掛けないよう、ルクレールに指示していたからだ。「彼は明らかにミスを犯し、チームはそのために大きな代償を払った」。フィニッシュ直後、バスールはルクレールを呼び出した。チーム代表は無線で「シャルル、レース後すぐ、ほかの誰よりも先に私のところに来てほしい」と告げた。

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フェラーリは来年もこの2人で戦う。スクーデリアがタイトル争いに加わりたいのなら、それまでにチーム首脳陣が断固とした判断を下すことが不可欠だ。かつての「秘蔵っ子」に歯止めをかけ、明らかに安定した結果を残しているハミルトンを優先することになったとしても、である。

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