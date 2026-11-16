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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、マドリードでイングランドを歴史的な3-2の勝利に導いたGKジェームズ・トラフォードの「素晴らしい」パフォーマンスを称賛した。リーズ・ユナイテッドの守護神は世界レベルのセーブを何度も見せて僅差のリードを守り、現世界王者で欧州王者でもあるスペインに珍しい敗戦を喫させた。

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メトロポリターノでトラッフォードがスペインの終盤の猛攻を阻止

トラッフォードはメトロポリターノ・スタジアムでの終盤の決定的なプレーで、先発起用に応えた。リーズのGKはフェルミン・ロペスとエメリク・ラポルテのシュートを立て続けに防ぐ重要なセーブを見せた。10人となったイングランドは緊迫した最後の15分間をしのぎ、日曜日のネーションズリーグでの3-2の勝利を確定させた。

イングランドはそれに先立ち、トゥヘル監督の下で最も完成度が高かったとも言える試合の立ち上がりに主導権を握った。キャプテンのハリー・ケインが前半終了直前にPKで先制点を挙げると、後半にはアーセナルのDFエズリ・コンサとベン・ホワイトが得点し、リードを3点に広げた。

エリオット・アンダーソンが退場になると試合の流れは一変し、スペインに反撃の機会を与えた。ミケル・オヤルサバルが直後のPKを決め、途中出場のニコ・ウィリアムズも流れるような連係からゴールを奪ってスペインが1点差に迫ったが、トラッフォードの好守がアウェーのイングランドのリードを守った。

デ・ラ・フエンテ監督、イングランドGKを称賛

デ・ラ・フエンテ監督は後半、反撃を図ってフェルミン、ウィリアムズ、ペドリ、ディーン・ハイセンを投入したが、試合後はトラッフォードの好守に賛辞を送った。「交代で狙ったのは、全力で攻め、より多くのチャンスをつくることだった。チャンスは何度かつくったが、イングランドのGKは素晴らしいパフォーマンスを見せ、最後の10分か15分で得点になり得た場面を2、3度防いだ。いずれにせよ、ほかにも多くの選択肢はあったが、今夜のイングランドがいかに素晴らしかったかを改めて伝えたい」

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また、まれな敗戦を喫した後、衝撃を受けたホームチームのロッカールームで選手たちにどう声をかけたかも明かした。「負け慣れていないと、ロッカールームでは互いに顔を見合わせて『何が起きたんだ？』と問うものだ。では、選手たちに何を伝えたか。私たちは3年間負けておらず、重要な大会にはすべて勝ってきた、と伝えた。そのことを踏まえて、彼らをどれほど誇りに思っているかを伝えたかった。次の試合がすぐにないのは残念だ。3月まで待たなければならない」

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3年間続いた無敗記録は終わったものの、デ・ラ・フエンテ監督は、これまでの成果と終盤に見せた闘志から多くの前向きな材料を得られると強調した。「ここには多くのポジティブな要素がある。この段階に到達し、私たちが残してきた数字を達成するのは非常に難しい。私たちが成し遂げたのは歴史的なことだ。ネーションズリーグ、欧州選手権、ワールドカップで優勝してきた。すべて前向きに捉えられる」

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「だが、私たちは勝ち方も負け方も知っている。相手は過去に私たちが勝ったことのあるチームだが、最初の30分は相手の方が優れていたと言わなければならない。相手が1人少なくなった時には追いつけると感じたが、このチームの飢えや意欲を本当に誇りに思う。このチームの最良の時は、まだこれからだと確信している」

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