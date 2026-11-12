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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、代表合宿への合流が遅れた際に特別扱いを受けたと批判されたバルセロナのラミン・ヤマルを強く擁護した。さらに、ヤマルが膝の問題でチェコとの次戦を欠場することを巡る「うそ」を厳しく非難した。

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デ・ラ・フエンテ監督、ヤマルの代表合流が遅れた理由を説明

デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが特別扱いを受けているとの主張を強く否定した。バルセロナのFWは、チームメートより遅れて代表合宿に合流する許可を得ていた。

ヤマルは木曜日のチェコとのネーションズリーグの試合に向け、スペイン代表チームに同行しなかった。現在、この10代の選手は右膝に炎症を抱えている。最初に違和感を訴えたのは、バルセロナがアトレティコ・マドリーに2-1で勝利した試合の後だった。スペイン代表の医療スタッフが状態を確認し、初期治療のため所属クラブに残すことを決めた。

スペイン代表監督、メディアによる捏造と嘘を非難

デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルの合流が遅れたことを巡るメディアの報道に強い不満を示した。若きスターがチーム内で特権的な扱いを受けているとの見方に、明らかに憤慨していた。

「最もつらいのは、嘘、厳密さの欠如、真実を伝えないこと、そして捏造だ」とデ・ラ・フエンテ監督は、ESPNが伝えるところによると語った。「だからこそ、話すべきだった以上のことを話したかもしれない。だが、人々に真実を知ってもらうには、それしか方法がない」

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また、チーム内の調和に関する虚偽の報道は容認しない姿勢を明確にし、「人をだまし、嘘をつこうとする人たちには我慢できない」と付け加えた。

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バルセロナの10代FW、医療上の慎重な判断を優先

ヤマルの合流を遅らせたのは、不要な移動を避けるための純粋に医療上の判断だった。デ・ラ・フエンテ監督は、通常の手順に従ったと強調した。

「我々の医療スタッフが彼の状態を確認し、移動を避けるため、所属クラブで治療を受けながら自宅に残る方がいいと私が判断した」と説明。「ラミンに特別な権利はない。他のどの選手でも同じ対応をしていただろう」

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合宿への合流が遅れているのはヤマルだけではない。レアル・ソシエダのFWミケル・オヤルサバルも、サン・セバスティアンで病気から回復中のため、合流が遅れた。

ヤマル、迫るイングランド戦に照準

デ・ラ・フエンテ監督は今週を通じてヤマルと緊密に連絡を取っている。指揮官は、このウインガーの回復が順調に進んでいることを認めた。スペインは現在、勝ち点12でネーションズリーグのグループ首位に立ち、すでに準々決勝進出を決めている。イングランドは勝ち点9で2位につけており、日曜日の対戦は首位を懸けた重要な一戦となる。