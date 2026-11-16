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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、日曜日のUEFAネーションズリーグで10人のイングランド代表に2-3で敗れ、欧州記録となる43試合連続無敗が途切れた後も、選手たちを批判しなかった。現世界王者はマドリードのメトロポリターノで終盤に反撃したものの、グループA3の2位に後退した。

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終盤の反撃もあと一歩及ばず

デ・ラ・フエンテ監督のチームは、前半にハリー・ケインにPKを決められると、エズリ・コンサとベン・ホワイトにもゴールを許し、試合開始から1時間足らずで0-3とリードされた。エリオット・アンダーソンがラミン・ヤマルへのファウルで退場となり、スペインに反撃のチャンスが訪れる。ミケル・オヤルサバルが約11メートルの距離からPKを決め、75分にはニコ・ウィリアムズが2点目を挙げた。しかし、ホームのスペインは同点ゴールを奪えなかった。

監督が歴史的な無敗の歩みを称賛

日曜日の敗戦で、968日間にわたる無敗記録が途絶えた。最後に敗れたのは2024年3月のコロンビアとの親善試合で、この記録はPK戦を除く全大会を通じて欧州の国として最長となる。

試合終了後、選手たちを責めることなく、デ・ラ・フエンテ監督は語った。「選手たちには誇りと感謝の言葉しかないし、これまで成し遂げてきたことを評価したい。それだけのことだ。私の後を継ぐ人には、これを上回ってほしい。素晴らしい歩みを誇りに思うし、この先に待っていることにも期待している」

「勝ち方も負け方も知らなければならない。最初の30分間、我々は圧倒された。イングランドの方が良く、主導権を握った。その後は流れが変わり、我々にもいくつかチャンスがあった。0-3という状況から我々が見せたものは認めなければならない」

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「だが、言い訳はない。相手のGKの働きは決定的だった。0-3というスコアと最初の30分間が、非常に強い相手との試合で我々を大いに苦しめた」

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負傷者も重なった立ち上がりの苦戦

スペインにとって、今回の結果は直近41試合でわずか2度目のホーム敗戦となった。前回は2018年10月にイングランドに2-3で敗れた試合で、マドリードでの敗戦は1987年2月にイングランドに敗れて以来初めてだ。

デ・ラ・フエンテ監督は、選手たちの身体的な負担についても詳しく語った。「試合の入りが悪いと、逆境が次々と重なる。マルク・プビルは足首に問題を抱え、パウ・クバルシは筋肉を痛めた。マルティン・スビメンディも同じだ……。それでも我々は立て直すことができ、選手たちは全力を尽くした」

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「少なくとも引き分けに持ち込めなかったのは残念だ。だが私は誇りに思う。この素晴らしい選手たちを誇りに思うと、何度でも繰り返したい」

グループ2位で決勝トーナメントの組み合わせ抽選へ

スペインはグループA3の最初の5試合に勝利し、日曜日の決戦を前に決勝トーナメント進出を決めていた。イングランドに首位を明け渡したものの、3月のネーションズリーグ準々決勝には進む。ただし、グループ2位で終えたため、来春の準々決勝では他のグループの首位チームのいずれかと対戦することになる。それまでにデ・ラ・フエンテ監督は、マルク・プビル、パウ・クバルシ、マルティン・スビメンディが所属クラブに戻った後、それぞれの負傷から早く回復することを願うだろう。