スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は月曜日の午後、ワールドカップの代表メンバーを発表した。レアル・マドリードの選手を一人も招集しなかったのは初めてで、その理由を問われた。

ディーン・ホイセンも代表から外れた。アムステルダム生まれのセンターバックは昨年3月にスペイン代表デビューし、これまでに7試合に出場。前回の親善試合でも代表に選ばれていた。

しかしデ・ラ・フエンテ監督は21歳のセンターバックを選ばず、他の選手を優先した。レアル・マドリードの選手全員が代表から外れたのは史上初のことだ。 一方、最大のライバルであるバルセロナからは8人が選ばれ、最多供給クラブとなっている。64歳の監督は会見でこの件に触れた。

「私は選手の出身地など気にしない。ファンは気にするかもしれないが、私にとっては重要ではない。このリストは慎重に編成されたものだ。 このリストに載っている全員が、その資格を十分に持っている」と述べ、続けて「8人かどうかは知らないし、知っていたとしても忘れてしまった。彼らは単に代表チームの選手であり、それ以上でも以下でもない」と語った。

また、アトレティコ・マドリードのDFロビン・ル・ノルマンも選外となった。29歳のル・ノルマンは2025年までほぼ常時代表入りしていたが、今回は招集されなかった。 代表戦27試合に出場しながら前回の親善試合で招集外となったこの選手について、デラフエンテ監督は詳細な説明を避けた。

「むしろ、選出したセンターバックのエリック・ガルシアとマルコ・プビルについて話したい。他にも候補はいたが、今が最適なタイミングだと判断した。彼らは素晴らしいシーズンを送り、ユース時代から知っている私にとって、チームに完璧にフィットすることは間違いない」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

なお、先月末からハムストリングの負傷で離脱しているラミン・ヤマルにも枠を確保した。復帰時期は未定で、「回復を急がせず、グループリーグまで様子を見る」と語った。