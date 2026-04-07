ルイス・ディアス：レアル・マドリード戦を終え、喜びと悲しみが入り混じった複雑な心境だ

バイエルン・ミュンヘンのコロンビア人ウイング、ルイス・ディアスは、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリードとの第2戦において、チームが全力を尽くして集中する必要があると強調した。

バイエルン・ミュンヘンは火曜日の夜、レアル・マドリードの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」で2-1の勝利を収め、チャンピオンズリーグ準決勝進出に向けて重要な一歩を踏み出した。

バイエルンの得点は41分と46分にルイス・ディアスとハリー・ケインがそれぞれ決めたもので、レアルの唯一の得点は74分にキリアン・エムバペが記録した。

第2戦は来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決定し、パリ・サンジェルマン対リヴァプールの勝者と対戦することになる。

ルイス・ディアスは「Movistar」のインタビューで次のように語った。「厳しい試合だった。レアル・マドリードは、特にホームでは強いチームだ。我々は良いゲームプランを立て、特に前半はそれを完璧に実行できた。」

さらに彼はこう付け加えた。「両チームに多くの得点チャンスがあった。もし我々がチャンスを1つでもものにしてさえいれば、リードを築いたという安心感を持って帰路につけただろう。来週の試合に向けて、我々は完全に集中し、万全の準備を整えなければならない」。

さらにこう続けた。「これが我々が望んでいた結果だが、喜びと悲しみが入り混じった気持ちでここを去ることになる。少なくともあと1点は追加できたはずだ。試合を決定づけるチャンスはあった。今はミスを振り返り、修正しなければならない」。

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