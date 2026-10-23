体が必要なものを求めることを、ヴァンサン・コンパニは最近、自らの身をもって思い知らされた。バイエルン・ミュンヘンの指揮官は先週、「かなり強烈なウイルス」に感染。「当然ながら自分の体の声に耳を貸さなかった。そうしたら、体がある時点で『もうやめろ、若者よ！』と言ってきた」という。その結果、コンパニはそれ以外のことをするには体力が足りず、RBライプツィヒに6-1で勝利した試合ではほぼ座ったまま指揮を執った。その後、アーセナルと2-2で引き分けた試合までの数日間は自宅で過ごした。

そして金曜午後、コンパニはゼーベナー通りにあるバイエルン・ミュンヘンの練習施設で、練習後に倒れたとされ、ヘリコプターも出動したという。バイエルンはまだコメントしておらず、以前の病気との関連があるかどうかは分かっていない。

続いてルイス・ディアスについてだ。ライプツィヒ戦で6-1の勝利を収めた際にも、彼の体はどうやら警告を発していた。この試合でディアスは3得点、1アシスト、さらに1得点の起点となるプレーを記録し、ピッチ上で際立った存在だった。

ディアスは筋肉の問題により本来は交代するはずだった。しかし、バイエルンがすでに交代枠を使い切っていたため、ピッチに残った。コンパニはその後、アーセナル戦を控えた水曜日に「何か起きたのではないかと少し心配した。火曜日に彼が練習できたのは幸運だったが、100％の状態ではなかった」と説明していた。

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ルイス・ディアスはいつまでバイエルンを離脱するのか？

それでもディアスは、バイエルンが2-1とリードしていた68分に投入された。最初に迎えた好機はダビド・ラヤに阻まれ、その後はもう一度ボールに触れただけだった。そして90分、スプリントの後に苦痛に顔をゆがめながらピッチに倒れ込んだ。診断は筋束断裂。身体的な過負荷によって起きることが非常に多い負傷だ。もうやめろ、若者よ！

話を進める前に、改めて整理しよう。ディアスはライプツィヒ戦で、何かが起きることを懸念されて交代するはずだったが、最後までプレーせざるを得なかった。その後、十分に練習できていなかったため、本来はアーセナル戦に出場すべきではなかった。それでも途中出場し、かなり重いけがを負った。

ディアスは今後、4～6週間にわたってバイエルンを離脱する見込みだ。11月9日から始まる代表戦による中断まで、週に複数試合を戦う日程が続く4～6週間である。その間には、SCフライブルクとボルシア・ドルトムントとの重要なブンデスリーガの試合、マクデブルクとのカップ戦、アトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合などが控える。

しかも、バイエルンの陣容で直接の代役がいない唯一の選手を欠く4～6週間だ！ 予兆のあった最悪の事態なのか？

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なぜバイエルンはルイス・ディアスの控えを獲得しなかったのか？

実際、バイエルンの編成担当者たちは夏、基本的にけがをしないコロンビア人選手の代役を獲得することを真剣に検討していた。アントニー・ゴードンを、柔軟に起用できる左ウイングとして移籍期間中の最優先ターゲットにまで定めていた。しかし、イングランド人選手は最終的に移籍金8000万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドからバルセロナへ移籍した。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルは、獲得交渉から撤退した理由を「ある時点で高すぎる額になった」と説明した。

代わりにバイエルンが最終的に獲得したのはイスマエル・サイバリだった。主に中央の攻撃的なポジションを得意とするが、ゴードンと同様、基本的には柔軟に起用できる。そしてディアスの控えという役割は、20歳の左ウイング、アリヨン・イブラヒモビッチに約束された。ハイデンハイムへの期限付き移籍を成功させた後、バイエルンでローテーション要員として計算されていたが、結局は直前になってアウクスブルクへ期限付き移籍することになった。

当時、それにはイブラヒモビッチ本人と代理人のロマン・ルンメニゲだけでなく、ルイス・ディアスさえも驚いた。「もちろん、僕はいつでもプレーしたい。でも、自分のポジションを助けられる選手がいるなら大歓迎だ。物事がうまくいかないときには、とても助けになる。チームメイトが支えてくれるし、そうやって交代でプレーする。それはとても重要なことだ。そうなっていれば、僕としてはうれしかった。でも、実現しなかった。今のままでも僕たちは良いチームだ」と、ディアスは9月にSky/RTLのインタビューで語っていた。それは、前シーズンにワールドカップも含めて蓄積した疲労を癒やすため、代表監督とバイエルンが彼に2週間の特別休暇を認める数日前のことだった。

実際、ディアスはワールドカップ後、パフォーマンスも得点も落ち込む小さな不振に陥っていたが、ようやくそこから抜け出しつつあった。その矢先の負傷である。ちなみに、2022-23シーズンにリヴァプールで負った重い膝のけが以来、初めての負傷だ。当時は半年近く戦列を離れていた。

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アルフォンソ・デイヴィスは今、「原点回帰」するかもしれない

バイエルンにとって、この離脱は二重の意味で痛い。攻撃陣がもともと万全ではない時期に重なったからだ。ジャマル・ムシアラは筋線維断裂からの復帰に向け、まだ調整中。セルジュ・ニャブリはアーセナル戦で好プレーを見せたものの、長引く内転筋のけがから回復したばかりで、まだ100％の状態ではない。

さらに、レナート・カールも6月に負った筋束断裂から、まだ本来の調子を取り戻せずにいる。この負傷により、ニャブリと同じくワールドカップを逃した。アーセナル戦ではムシアラが不在で、ミカエル・オリーズが出場停止、ルイス・ディアスも先発を外れたが、それでもカールはベンチスタートだった。代わりに、複数のポジションをこなせるニャブリが右ウイングを務め、左サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスがディアスの代役に入った。

2人とも好プレーを見せた。試合後、コンパニは、MLSからミュンヘンに移籍して初めて左サイドバックに転向したデイヴィスを、夏の時点ですでに攻撃陣の選択肢として考えていたと明かした。「守備陣には十分な選手がいるし、フォンズィーをウイングでも常に起用できることは分かっている」と語った。

プランAがルイス・ディアスで、プランBが夏の新戦力だったとすれば、デイヴィスはどうやらプランCだ。そして今のところ、その策は少なくとも機能しそうに見える。ただ、カナダ人選手も近年は繰り返しけがに悩まされており、安定して頼れるかという点では、まだ証明すべきことが少なくない。

バイエルンは来夏、新たな左ウイングを獲得するのか？

サイバリも今季、途中出場後に左ウイングで2度プレーしている。ニャブリはもともと、どこでもプレーできる。

したがって、基本的にはバイエルンはルイス・ディアスを欠く1カ月を乗り切れるはずだ。ただ、これ以上の問題はほとんど許されない。さもなければ、直近のセカンドチームによる1860ミュンヘンとの都市ダービーで4-2の勝利の立役者となったティム・ビンダー（19）らを、アマチュアチームから継続的に昇格させる必要が出てくる。ビンダーはアーセナル戦で初めてトップチームのメンバーに入った。

ただ、バイエルンは来夏、陣容の左の攻撃サイドにある不均衡を解消したい考えだという。Skyによれば、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサが候補に挙がっているという。



