体は必要な休息を自ら求める。 ヴァンサン・コンパニは最近、それを身をもって知ることになった。バイエルン・ミュンヘンの指揮官は先週、「かなり厄介なウイルス」に感染した。それでも「当然、自分の体の声に耳を貸さなかった。すると、ある時点で体が『もうやめろ、若造！』と言ってきた」。その結果、コンパニはRBライプツィヒに6-1で勝利した試合で、ほかのことをするには体力が足りず、ほぼ座ったまま指揮を執った。その後は アーセナルとの2-2の試合まで、自宅で過ごした。

ここでルイス・ディアスの話に移ろう。ライプツィヒに6-1で勝利した試合の最中、彼の体もすでに警告を発していたようだ。 この試合でアタッカーのディアスは3得点、直接のアシスト1つ、得点につながるプレー1つを記録し、ピッチ上で圧倒的な存在だった。

実際、ディアスは筋肉の問題で交代するはずだった。しかし、バイエルンがすでに交代枠を使い切っていたため、ピッチに残った。 「何か起きてしまったのではないかと、少し心配していた。火曜日に練習できたのはむしろ幸運だったが、100％ではなかった」。コンパニはアーセナル戦を控えた水曜日に、そう説明していた。

ルイス・ディアスはどれほどの期間、バイエルンを離脱するのか？

それでもディアスは、バイエルンが2-1とリードする68分に投入された。出場後すぐに好機を迎えたが、ダビド・ラヤに阻まれた。その後、ボールに触れたのはあと1度だけ。そして90分、スプリントした後に 苦痛に顔をゆがめながらピッチに倒れ込んだ。筋束断裂。身体への過度な負荷によって生じることが非常に多いケガだ。もうやめろ、若造！

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話を進める前に、もう一度整理しておこう。ディアスはライプツィヒ戦で何かが起きることを懸念され、交代するはずだったが、最後までプレーしなければならなかった。その後、十分に練習できなかったため、本来はアーセナル戦に出場すべきではなかった。それでも投入され、かなり重いケガを負った。

ディアスは今後、4～6週間にわたってバイエルンを離脱する見込みだ。11月9日からの代表ウィークまで、週2試合の連戦ばかりが続く4～6週間である。その中には、SCフライブルク、ボルシア・ドルトムントとの重要なブンデスリーガの試合、マクデブルクとのカップ戦、アトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合が含まれる。

バイエルンの陣容で直接の控えがいない唯一の選手を、4～6週間欠くことになる。予想された最悪の事態なのか。

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なぜバイエルンはルイス・ディアスの控えを獲得しなかったのか？

実際、最多優勝クラブの編成担当者たちは夏、基本的にはケガをしないコロンビア人選手の代役を獲得することを真剣に検討していた。アンソニー・ゴードンを 複数の役割をこなせる左ウイングとして、移籍市場における最優先の獲得候補にまで定めていた。しかし、イングランド人選手は最終的に、移籍金8000万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドからバルセロナへ移籍した。獲得競争から撤退した理由について、スポーツ担当役員のマックス・エーベルは「ある時点で高すぎる額になった」と説明した。

代わってバイエルンが最終的に獲得したのは、イスマエル・サイバリだった。彼は主に中央の攻撃的なポジションで強みを発揮するが、ゴードンと同じく基本的には複数の役割をこなせる。ディアスの控えという役割は 最終的に、20歳の左ウイング、アリヨン・イブラヒモビッチに約束された。ハイデンハイムへの実りある期限付き移籍を終えた彼は、バイエルンでローテーション要員として構想に入っていたものの、結局は急きょアウクスブルクへ期限付き移籍することになった。

当時、これに驚いたのはイブラヒモビッチと代理人のロマン・ルンメニゲだけではなく、 ルイス・ディアスも同じだった。「もちろん、僕はいつもプレーしたい。でも、自分のポジションで助けになれる選手がいるなら大歓迎だ。物事がうまくいかないときには、とても助かる。そういうときにチームメイトが助けてくれて、交代でプレーできる。それはとても重要だ。僕としては、そうなってほしかった。でも、実現しなかった。それでも僕たちはいいチームだ」。ディアスは9月、 Sky/RTLのインタビューでそう語っていた。その数日後、代表監督とバイエルンは、ワールドカップを含む昨季の疲労を癒やせるよう、彼に2週間の特別休暇を与えた。

実際、ディアスはワールドカップ後、パフォーマンスが落ち、得点からも遠ざかっていた。ようやくそこからプレーによって抜け出したところで、このケガに見舞われた。なお、彼にとっては、リヴァプールに所属していた2022-23シーズンに約半年間の離脱を強いられた重い膝のケガ以来、初めての負傷だ。

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アルフォンソ・デイヴィスにとって、今こそ「原点回帰」か

バイエルンにとって、この離脱は二重の意味で痛い。攻撃陣がすでに負傷の影響を受けている時期に重なったためだ。ジャマル・ムシアラは筋繊維断裂からの復帰に向け、まだ調整中。セルジュ・ニャブリはアーセナル戦で好プレーを見せたものの、長引いた内転筋のケガを経て、まだ100％の状態には戻っていない。

さらにレナート・カールも、ニャブリと同じくワールドカップを逃す原因となった6月の筋束断裂から、 まだ本来の調子を取り戻せていない。アーセナル戦ではムシアラが不在で、ミカエル・オリーズは出場停止、ルイス・ディアスも先発を外れた。それでもカールは当初、ベンチに座っていた。代わりに、複数のポジションをこなせるニャブリが右ウイングを務め、左サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスがディアスの代役を担った。

両者とも期待に応えた。試合後、コンパニはデイヴィスを夏の時点ですでに攻撃陣の選択肢として考えていたと明かした。デイヴィスはMLSからミュンヘンに移籍した後、初めて左サイドバックに転向した選手だ。「守備陣は充実しているし、フォンズィーをいつでもウイングでも起用できることは分かっている」とコンパニは話した。

プランAがルイス・ディアスで、プランBが夏の新加入選手だったとすれば、デイヴィスはどうやらプランCだ。そして、そのプランはひとまず機能しているようだ。ただし、カナダ人選手も近年は繰り返しケガに悩まされており、安定して頼れるかどうかという点では、まだ証明すべきことが少なくない。

バイエルンは来夏、新たな左ウイングを獲得するのか？

サイバリも今季、途中出場から左ウイングで2度プレーしている。ニャブリはそもそも、どこでもプレーできる。

したがって、基本的にはバイエルンはルイス・ディアスを欠く約1カ月を乗り切れるはずだ。ただ、これ以上何かが起きてはならない。そうなれば、セカンドチームが1860ミュンヘンに4-2で勝利した直近の都市ダービーでヒーローになったティム・ビンダー（19）らを、アマチュアチームから恒常的に昇格させる必要が出てくる。 ビンダーはアーセナル戦で初めてトップチームのメンバーに入った。

とはいえ、バイエルンは来夏、陣容の攻撃的な左サイドにある偏りを解消したいと考えているようだ。 Skyによれば、 RBライプツィヒのアントニオ・ヌサが候補に挙がっているという。



