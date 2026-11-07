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バイエルンがRBライプツィヒのアントニオ・ヌサを獲得しようとするなら、相当な資金を用意する必要がありそうだ。

ドイツのビルト紙によると、ライプツィヒはこのウインガーの移籍金を内部的に8000万ユーロに設定したという。

同紙は先に、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが依然としてヌサの獲得を望んでいると報じていた。ノルウェー人選手は昨夏にもバイエルンの獲得候補に挙がっていたとされる。バイエルンはルイス・ディアスの控えの獲得を検討していたが、アンソニー・ゴードン（バルセロナへ移籍）に断られた後、イスマエル・サイバリを選んだ。

しかし、モロッコ人選手の持ち味が生きるのは、むしろ攻撃的な中央のポジションだ。アリヨン・イブラヒモヴィッチが移籍市場の閉幕直前にアウクスブルクへ期限付き移籍したため、左サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスがディアスの代役となり、ディアスが筋束断裂で離脱している間、最近はその位置で十分以上の働きを見せている。ただし、カナダ人選手には負傷が多く、土曜日のマインツでの試合を欠場する可能性がある。ヴァンサン・コンパニ監督の代役を務めるアーロン・ダンクスによれば、慎重な対応が必要だという。

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そのため、夏には左ウイングをもう1人獲得することが優先事項の上位に入るとみられる。注目すべきは、実際にヌサを選び、移籍金が8000万ユーロ前後に落ち着いた場合、21歳のヌサはディアスより高額になることだ。コロンビア人選手は2025年、報道によれば7000万ユーロでリヴァプールからバイエルンに加入した。

Getty Images

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バイエルン：アントニオ・ヌサは単なる控え以上の存在

とはいえ、ヌサは典型的な控えではない。ノルウェー代表で34試合に出場しているその実力は、控えにとどまるものではない。今季だけでも公式戦14試合で、すでに13得点に関与している（6得点、7アシスト）。RBライプツィヒでは通算85試合で34得点に関与。ノルウェー代表でも9得点、10アシストを記録している。さらに、まだ若いことや、契約解除条項のない2029年までの契約も、決して非現実的ではないライプツィヒの要求額に影響している。

ヌサの能力を知っているのはバイエルンだけではない。複数のプレミアリーグクラブも強い関心を示しているという。ビルト紙はリヴァプール、アーセナル、トッテナム・ホットスパーなどを挙げている。一方、サン紙は最近、5400万ユーロでのアーセナルへの冬の移籍の可能性を報じた。ただし、ビルト紙によれば、今季中の退団は夏の退団に比べてはるかに実現の可能性が低い。

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一方、バイエルンはほかの候補も検討している。最近、スカイとビルト紙は、ポルトのオスカル・ピエトゥシェフスキが有力な選択肢であり、すでに話し合いも行われたと報じた。エーベルはこの18歳の選手も高く評価しているという。ほかには、リヴァプールのリオ・ングモハとAFCボーンマスのエリ・ジュニオール・クルピも候補とみられている。