というのも、ザハビは最近、夏にルイス・ディアスの控え候補と見られていた有望株マイコン・カルドーゾの代理人となったからだ。しかし、17歳のカルドーゾはその後、重度の肩の負傷で足止めされた。

攻撃的なポジションでプレーするカルドーゾは9月初め、リザーブチームの一員として出場したレギオナルリーガのイラーティッセン戦で肩を骨折。以来、復帰に向けて取り組んでいる。また、Skyによると、プロ契約をめぐるザハビとの話し合いも近く行われる見込みだ。

カルドーゾは元ブラジル人プロサッカー選手、ドウグラスの息子だ。2歳のときに家族でタイへ移住し、そこでサッカーを覚えた。FCバイエルンのいわゆる「ワールド・スクワッド」を経て2025年初めにミュンヘンへ渡り、当初はU-17とU-19でプレーした。

コンパニ監督、カルドーゾをバイエルンでデビューさせる

昨季後半戦には、ヴァンサン・コンパニ監督がカルドーゾを定期的にトップチームの練習に参加させ、ブンデスリーガでも2度起用した。夏のアジア遠征ではミュンヘンのチームに帯同し、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでもメンバー入りした。ただし、今季ここまで公式戦で出場したのは、ダンテ監督率いる4部リーグのリザーブチームだけだ。

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ここまでトップチームでの経験はほとんどないものの、カルドーゾには今後、大きな栄誉にあずかる可能性がある。先日、ブラジルのU-20代表とU-23代表の監督を兼任するパウロ・ヴィクトル・ゴメスが、FCバイエルンの練習場を訪れたのだ。

ゴメスはインスタグラムに、トップチームのヴァンサン・コンパニ監督、リザーブチームのダンテ監督と一緒に写った写真を投稿した。コンパニ監督には、名前入りのブラジル代表ユニフォームも持参していた。ゴメスは「今日、FCバイエルン・ミュンヘンで重要な海外訪問の一連の日程が始まりました。欧州でプレーするブラジル人選手を間近で見守り、クラブとの関係を強化するためのものです。サッカーと選手の育成について、経験を共有し、有意義な話し合いができた一日でした」とつづった。

現時点でブラジルのU-20代表またはU-23代表の候補に挙がるのは、マイコン・カルドーゾただ一人だ。

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カルドーゾは冬にバイエルンを離れるのか？

バイエルンとザハビの交渉では、カルドーゾの冬の期限付き移籍についても話し合われるという。ザハビはかつて、ダビド・アラバとの交渉が決裂した際の役割をめぐり、名誉会長ウリ・ヘーネスから「金にがめついピラニア」と呼ばれた人物だ。

すでに夏には、複数のクラブがカルドーゾに関心を示していたという。しかし当時、ミュンヘンではこのブラジル人右利き選手の早期台頭を期待し、ディアスの控えとして構想に入れていたとされる。

アラバとロベルト・レヴァンドフスキの衝撃的な退団を経たバイエルンとザハビの関係は、現在では再び落ち着き、プロとしての敬意に基づくものとなっている。例えば、ヨナタン・ターが移籍金なしでバイエルンへ加入した際にも、ザハビの代理人事務所ゴル・インターナショナルが役割を果たした。