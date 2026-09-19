バイエルンはロッカールームで祝うことがいくつもあった。 7-0ともなれば、祝う理由が次々と出てくるのも当然だ。「監督がロッカールームで何人かにスピーチをさせたんだ」とハリー・ケインは語った。金曜、ウニオン・ベルリンに大勝した後、ドイツのレコードマイスターの選手として最後に日付が変わって数分後にロッカールームを後にした際、彼の手には次なる驚異的記録を祝うため、先頭にアイシングで100と書かれたレープクーヘンハートが握られていた。「ミヒャエルは僕たちのために初めてのハットトリックを決めたし、イジ（サイバリ、編集部注）はFCバイエルンで初ゴール、僕は100点目、セルジュ・ニャブリは負傷から戻ってきた」とケインは上機嫌に数え上げ、誰のスピーチが最も短かったのかと問われると、笑いながらオリーセのものだったと明かした。

ここまでは驚きはない。

他の攻撃陣がチーム全員の前で自らの成功を語る中、ルイス・ディアスがどんな気持ちだったのかは分かっていない。ディアスはそれ以上のコメントを残さずアリアンツ・アレーナを後にした。いずれにせよ、そのコントラストはこれ以上ないほど鮮明だった。あちらには歓喜と祝福の理由が並び、こちらには今まさに不運を引き寄せているようなストライカー、ルイス・ディアスがいた。幸運の騎士たちに囲まれた、痛ましい姿だった。

ルイス・ディアスがバイエルン・ミュンヘンで最後にゴールを決めたのはいつ？

それでも少なくとも、ミュンヘンにとってまたしてもついていない夜となったこの日の後、彼が打ちひしがれているようには見えなかった。これで5試合連続だ。VfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦で5-1の場面の得点を決めて以降、29歳の彼はその後の試合で数字に残る結果を出せていない。そしてさらに悪いことに、シャルケ、ポカールのオスナブリュック、そしてチャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦では、かなりの決定機も一部で外してしまった。 先週のエルフェアスベルク戦では途中出場後、ペナルティーエリア内でミヒャエル・オリーセから完璧なパスを受けながら、シンプルにシュートを打たず、なぜかいくつもの派手なトリックを頭に描いているようなプレーの末、かかとでの弱いシュートしか打てなかったことで、同僚ヨシップ・スタニシッチの怒りを買っていた。

そして今回はどうだったのか。最も目立った場面は、それまでのところミュンヘンで最も美しい攻撃を得点で締めくくったものの、そのゴールがオフサイドで取り消されたシーンだった。

ディアスは、これでまた無得点・無アシストに終わり、此前にSky／RTLのインタビューで口にしていた約束を果たせなかった。「次の試合でそのゴールは来ると思う。精神的にも落ち着いていないといけないし、重荷にしてはいけない。取り組み続けて、改善していくことが大事だ。僕は分かっている、あとは決定力だけなんだ。足りないのはフィニッシュだけ。そこが決まれば大丈夫だ」

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FCBでルイス・ディアスの同僚たちは、どれほどチャンスを生かしているのか？

次に「大丈夫」になるチャンスがディアスに巡ってくるのは、今や10月10日まで待たなければならない。FCアウクスブルク戦までは代表戦が組まれている。そしてルイス・ディアスには特別休暇が与えられる。 コロンビア代表のネストル・ロレンソ監督は、ストライカー本人と話し合った上で招集を見送った。ディアスは、バイエルンで51試合に出場して26得点23アシストという並外れた成績を残し、さらにコロンビア代表でも16試合（7得点3アシスト）をこなした、極めて消耗の激しかった昨季の後だけに、休養を取るべきだとされた。

すでにワールドカップの間も、コロンビアの一員としてベスト16に進んだディアスは決定力に悩まされていたが、ミュンヘン復帰後最初の数週間でその問題はさらに深刻化した。そして今やウニオン戦では、多くのチャンスすら得られなかった。

それでも、Sofascoreのデータによれば、ブンデスリーガだけでも彼はすでに6つのビッグチャンスを逃しており、さらに最初の4節で期待得点値3.1を記録している。比較すると、ハリー・ケインはxG2.17からここまで3得点、圧巻のミヒャエル・オリーセはxG2.65から4得点を挙げている。全コンペティションを通じれば、オリーセはすでに8得点3アシストだ。また、ウニオン戦で63分にディアスと交代で投入されたイスマエル・サイバリも、ブンデスリーガ最初の4試合で出場時間わずか178分ながら1得点3アシストを記録している。

ルイス・ディアスは、自身の不調を予感していた可能性すらある？

「彼のような落ち込みなら喜ぶ者もいるだろう」と、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは金曜に火消しし、こう説明した。「南米では今、代表戦が絶対に必要というわけではないし、選手にとっては単純に良いことなんだ。彼は本当に多くの試合をこなしてきた。そういう意味では良いことだよ」 ディアスは「まず少し休暇を取り、その後で再び合流する。彼には彼のプログラムがある。コンディションを整えて戻ってこられないのではと心配する必要はない」とエーベルは語った。

奇妙なことに、ルイス・ディアスは今季序盤のパフォーマンス低下の可能性を少なくともある程度は織り込んでいたようだ。Sky／RTLのインタビューでは、自分のポジションにバックアップを望んでいたことまで明かしている。「もちろん、僕はいつだってプレーしたい。でも僕のポジションで助けられる選手がいるなら、大歓迎だよ。物事がうまくいかない時にはすごく助かる。そうすればチームメートが助けてくれるし、そうやって交代でやっていける。これはとても大事なんだ。僕としてはそうなってほしかった。でもまあ、実現しなかった。それでも僕たちは十分に良いチームだ」

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ルイス・ディアスはFCBですでに一度、特別休暇を与えられている

実際、バイエルンは本来、そうしたディアスのバックアップを用意してシーズンに入るつもりであり、それを公にもしていた。だが移籍市場の締め切り直前、20歳本人にとっても少なからず驚きだった中で、アリヨン・イブラヒモビッチをFCアウクスブルクへレンタル移籍させた。「今日、イジはどこからゴールを決めた？」。ディアスの左ウイングのポジションだけが名目上、唯一二枚看板になっていないこともあり、冬にバイエルンが再びバックアップについて考える可能性があるのかと問われた際、エーベルは金曜、こう返した。

エーベルの問いは修辞的なものだった。というのも、もちろんサイバリの得点はペナルティーエリア左側から生まれたからだ。とはいえ、このモロッコ人は純粋なウイングではない。そこにはスピードが足りない。ただし、彼は非常にプレーインテリジェンスが高く、視野も優れ、技術も実に繊細であるため、攻撃では理論上どのポジションでもプレーできる。セルジュ・ニャブリもまた、ディアスのポジションをカバーできる。とはいえ、ディアスがチーム内での立場をひとまず心配する必要はあまりない。フィンセント・コンパニは今後数試合でも、できるだけすべてのスター選手に近い出場時間を与えるため、引き続きローテーションを行うとみられるからだ。加えて代表ウイーク後には、いわゆるイングリッシュウイークが何週も続く。

ちなみに、ルイス・ディアスがシーズン途中に休暇を与えられるのはこれが初めてではない。2025年12月には、チャンピオンズリーグでレッドカードによる出場停止となり、さらにブンデスリーガでも5枚目のイエローカードを受けていたため、フィンセント・コンパニ監督は彼を「数日間離れさせた。今は数日間離れて、それからメンタル面でもフィジカル面でも100パーセントで戻ってくるのが理にかなっていると思う」と当時説明していた。

その時のディアスは実際、強い意欲に満ちて戻ってきて、非常に良い後半戦を送った。今度はそれが、ただシーズンのかなり早い段階で繰り返されるのだろうか。