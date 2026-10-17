ドイツの最多優勝クラブ、バイエルン・ミュンヘンは、驚くほど精彩を欠いたRBライプツィヒとのブンデスリーガ上位対決に6-1（前半3-0）で快勝。アウクスブルク戦（2-2）とスタヴァンゲルでの一戦（3-3）での失望を払拭する、説得力ある勝利を収めた。

このところ時折批判を浴びていたディアスが圧巻のプレーを見せ、12分、47分、69分に得点してハットトリックを達成。あらゆる面で相手を上回ったバイエルンでは、アレクサンダル・パヴロヴィッチ（26分）、マイケル・オリーズ（34分）、得点源のハリー・ケイン（53分）もゴールを挙げた。ライプツィヒはアンドリヤ・マクシモヴィッチ（90＋1分）が一矢を報いるにとどまった。

ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、この勝利で水曜日（21時／DAZN）のアーセナルとの大一番に向けて大きな自信をつけ、少なくとも日曜日までは首位に立った。

一方のRBライプツィヒは、マルティン・デミチェリス監督にとって古巣との2度目の対戦で惨敗。水曜日（21時）に控えるレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの大一番を前に、なすすべなく精彩を欠き、今季リーグ戦3敗目を喫した。

試合前、コンパニ監督は自分たちのチームはプレッシャーを好むと強調し、「闘志に火がついた」と語っていた。その言葉どおり、バイエルンは勢いよく試合に入る。開始2分にはケインが最初の好機を迎えた。その後も攻め続け、早い段階で先制。ヨシュア・キミッヒの見事なパスを受けたディアスが、フリーで決めた。

RB守護神ファンデフート、バイエルンのさらなる大量得点を阻止

その直後にはRBライプツィヒのGKマールテン・ファンデフートが、ヴィキング戦から新たに起用された3人のうちの1人であるダヨ・ウパメカノとイスマエル・サイバリの攻撃を阻んだ。しかし、ディアスのお膳立てからパヴロヴィッチが至近距離で放った低いシュートにはなすすべがなく、好調なオリーズの今季9点目も防げなかった。それでも、前半にはバイエルンのほかの好機を何度も阻み、さらなる大量失点を食い止めた。

一方、ヨナス・ウルビヒにとって前半は平穏なものだった。23歳のウルビヒは、負傷を抱えるマヌエル・ノイアー（40）に代わり、今季4度目の出場を果たした。コンパニ監督は股関節に問題があるとされ、十分に指揮を執れない状態だったため、サイドラインではアシスタントコーチのアーロン・ダンクスがたびたびバイエルンの選手たちを鼓舞していた。

2003年から2011年にかけてバイエルンで174試合に出場したデミチェリス監督は、2人を新たに投入して対応を図った。しかし、その2人がピッチに立って間もなく、ディアスが再び得点。ケインも続き、イングランド代表FWにとっても今季9点目となった。ただ、バイエルンは集中力を欠くライプツィヒを相手に、たびたび難なく攻撃を仕掛けていた。コロンビア人のディアスが再び得点した場面もその一例だった。