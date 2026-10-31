ミカ・ゴッツにとって、まさに夢のような1週間となった。金曜日、ル・アーヴルに1-5で勝利した試合では、ゴールとアシストを記録し、パリ・サンジェルマンの勝利に再び貢献。さらに試合後、ベルギー人選手のゴッツが初めて父親になったことも発表された。

「彼にとって素晴らしい1週間だった。リヨン戦でゴールを決め（先週末、編集部注）、父親にもなった。お母さんとご家族の皆さん、おめでとうございます！」。ルイス・エンリケ監督は試合後の記者会見でそう切り出した。21歳のウインガーの能力についても高く評価している。

「彼はますます自信を深めている。今日はほぼすべてのプレーが良かった。得点もアシストもできる能力がある。守備面でも非常に高いレベルに達している。それはPSGのアタッカーにとって重要なことだし、選手がこれほど早く適応できるのを見るのはうれしい」とエンリケ監督は語った。

フランスメディアも、ゴッツのプレーを高く評価した。ル・パリジャンは「キャリアで最も難しいゴールではなかったが、調子がますます上がっていることを示している」と評し、「ピッチ上でのゴッツのプレーはやや正確さを増し、徐々に本来の調子をつかみつつあるようだ。さらに、ハキミのハットトリックにつながる期待の持てるクロスも供給した」と続けた。

フット・メルカートもゴッツに期待を寄せる一方、フィジカル面ではまだ成長が必要だとみている。「いくつかの競り合いでまだ簡単に負けていたように、リーグ・アンのフィジカルの激しさには適応が必要だ。それでも、先週月曜日のリヨン戦と同様、確かに存在感を示した。金曜日にはPSGでの2点目を決めた」

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それでも試合後、最も注目を集めたのはアクラフ・ハキミだった。右サイドバックながら3得点を挙げ、この夜の主役となった。「彼は世界最高の右サイドバックだ」とエンリケ監督は試合後に語った。「ただ、彼が3点を決めたこと自体に特別興奮しているわけではない。私が評価しているのは、常に準備を整え、最高のレベルで安定してプレーしていることだ。それは我々のチームにとって大きな意味を持つ」

称賛を浴びたハキミ自身は、至って冷静だった。「いや、人生最高の試合というわけではない」とモロッコ代表選手は答えた。「素晴らしい夜だったと思うし、自分のプレーにはとても満足している。初めてのハットトリックだったのも事実だ。でも、もっと感情が動き、心に残った試合もある。もちろん、勝利はとてもうれしい」