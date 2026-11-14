共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンの若手、ドロ・フェルナンデスがバルセロナに早期復帰する可能性がある。18歳のMFはルイス・エンリケ監督の下でトップチームでの継続的な出場時間を確保できず、今季はフランスの強豪でほとんど出場していない。パリでの短い在籍期間が早くも終わるのではないかとの憶測が強まっている。

広告

フェルナンデス、PSGで出場時間を確保できず

フェルナンデスは昨冬の移籍市場でバルセロナから加入して以来、PSGで苦しい日々を送っている。フランスのクラブは高い評価を受けるスペイン人選手に800万ユーロを支払ったが、フェルナンデスはパリで定位置を確立できていない。

まだ18歳の若手にとって、ステップアップの壁は高すぎたようだ。今季の公式戦出場時間はわずか343分にとどまり、エンリケ監督の下で出場機会はますます限られている。

エンリケ、早期移籍に疑問か

当初は獲得を求めていたエンリケだが、この10代の選手がすぐに試合に影響を与えられるかについては、信頼を失ったようだ。スペインの報道によると、選手の成長を助けるため、同監督はすでに退団を認める考えがあるという。

『エル・ナシオナル』によると、エンリケは選手に継続的な出場時間が早急に必要だと認識している。パリの指揮官は、現時点で定期的に起用するにはまだ早いと考えており、ドロがバルセロナへの復帰を望むなら、退団を後押しする可能性がある。

広告 広告

同メディアはさらに、ラ・マシア出身のこの選手を巡る問題は、PSGが将来性を見込んで投資した一方で、本人には今すぐ出場時間が必要な点にあると伝えた。

Related Topics

解説者、フェルナンデスのトップレベルでの実力に疑問

フェルナンデスの出場時間の急減は、最近の欧州大会と国内リーグでの起用状況に表れている。チャンピオンズリーグ初戦のブラチスラヴァ戦に先発した後、続く欧州大会の3試合ではメンバーから完全に外れた。

リーグ・アンでも状況は同様に厳しく、最近のトロワ戦では途中出場でわずか4分間プレーしただけだった。こうした存在感の乏しさから、フランスの識者の間ではトップレベルで通用する能力を疑問視する声が上がっている。

広告

元PSG選手で『RMC』の解説者を務めるジェローム・ロテンは最近、この10代の選手に厳しい評価を下した。「彼に対して何かあるわけではない。ただ、彼が別のリーグ・アンのクラブにいたとしても、先発できるかどうかさえ分からない」とロテンは語った。

バルセロナ復帰が移籍の失敗を解消する可能性

フェルナンデスはキャリアの初期に重要な岐路を迎えている。PSGのトップチームで練習を続けているものの、公式戦に出場できなければ成長が停滞するおそれがある。

広告

バルセロナへの早期復帰は、今や関係者全員にとって現実的な解決策とみられている。カタルーニャのクラブなら、このMFが自信を取り戻し、早くから示してきた可能性を開花させるための慣れ親しんだ環境を提供できるかもしれない。