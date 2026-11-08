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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、粘り強いトロワに競り勝ち、代表戦による中断期間の間の全勝を維持した試合を「特別な」勝利と称えた。パルク・デ・プランスではイリア・ザバルニーの唯一のゴールが決勝点となり、王者はトロワの組織的な守備を攻略した。

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エンリケ監督、歴史的な連勝を振り返る

エンリケ監督は、チームがトロワを相手に1-0の勝利をつかむ姿を見届け、土曜日の試合後、満足感を隠せなかった。首都のクラブにとって11連勝目となったが、スペイン人指揮官が特に強調したのは、国内の日程が過密だった期間に全勝したことだ。この結果、PSGは年内最後の代表ウィークを前に、この期間の全試合で勝ち点3を獲得し、自信をさらに深めている。

試合終了後、エンリケ監督は手ごわい相手から挙げた勝利の重要性を強調した。「11連勝は良いことだ。ただ、私にとって際立っているのは、2度の代表ウィークの間に行われた試合をすべて勝ち切れたことだ。これは初めてのことだ。順位表で苦しい位置にいるチームとの対戦ではよくあることだが、難しい試合だった。普段より多くのチャンスをつくれたと思うし、もっとゴールを決めようとしていた。だが、相手は非常によく守った」と監督はPSG TVに語った。

パルク・デ・プランスでの「特別な」勝利

バルセロナの元指揮官は、パルク・デ・プランスの熱気を称え、チームとPSGサポーターの絆がかつてないほど強まっていると語った。重要な勝利を喜ぶ監督は、ホームでプレーする魅力をかみしめ、声援を送るサポーターの前での勝利を、関わるすべての人にとって「特別」な出来事だと表現した。

「とても満足している。特に、こういう試合に勝てたときはね。サポーターの皆さんにもおめでとうと言いたい。重要な一日だった。この勝利は特別だ。パルク・デ・プランスでプレーするときは、いつもそうだ。我々は喜んでいるし、これからも長年にわたって共に歩んでいけることを願っている。それはクラブにとって非常に重要なことだ」と述べた。

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ザバルニー、得点の背景に努力を挙げる

決勝点を挙げたザバルニーも、自身の貢献に喜びを見せた。エンリケ監督のチームに欠かせない存在となったDFは、この試合で攻守両面に貢献できる力を示した。ザバルニーは、チームの現在の好調は戦術上の秘密やコーチ陣による突然の方針転換ではなく、練習での取り組みの強度が直接実を結んだものだと考えている。

得点者は個人への称賛を控えめに受け止め、リーグ・アン首位チームにとって重要なのは全員での努力だと強調した。「僕たちは良い状態で、調子も良い。このまま続けるだけだ。チームのすべてがうまくいっている。特別なことは何もしていない。ただ努力を続け、自分たちのやるべきことを続けている。そして今、僕たちにとって良い時期が来ている。僕は懸命に取り組み、集中し続けてきた。今は試合に出場して、良いプレーができていると思うし、その出場にふさわしいと思っている」と、ウクライナ代表選手は試合後に説明した。

PSG、今後の戦いを見据える

11連勝を達成したエンリケ監督にとって、シーズンが最も厳しい局面に入るなか、主力選手の負担をどう管理するかが課題となる。間もなく始まる代表ウィークが終わると、PSGは約2週間後、ニースとの難しいアウェー戦で待望の国内リーグ再開を迎える。この重要な敵地での一戦を終えれば、欧州王者はすぐに欧州最高峰のクラブ大会へと再び目を向ける。熱い声援を送るホームサポーターの前で、イタリアの強豪ローマをフランスの首都に迎え、白熱したチャンピオンズリーグの一戦に臨むことになる。