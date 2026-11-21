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パリ・サンジェルマンに大きな痛手だ。フランス人FWデジレ・ドゥエが、3-2で勝利したニース戦で右ひざ前十字じん帯断裂の負傷を負った。ドゥエはゴールを決めた後、激しい痛みに襲われてピッチに倒れ込み、悲痛な空気に包まれる中、担架で運ばれてピッチを後にした。

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フランス紙『レキップ』によると、ドゥエが受けた初期検査でひざに深刻な負傷が確認され、前十字じん帯断裂の可能性が高いという。同紙は、ドゥエが数カ月にわたって戦列を離れる見込みだと伝えている。

ドゥエは日曜日にMRI検査を受け、負傷の内容と程度を正確に把握する予定で、クラブからの正式発表はその後となる。

負傷が起きたのは40分。ドゥエがパリ・サンジェルマンの2点目を決めてからわずか数分後のことだった。フランス人FWは右ひざを押さえ、激痛に叫びながらピッチに倒れ込んだ。本人も負傷の深刻さを悟っている様子で、チームメイトやスタッフにも不安が広がる中、メディカルスタッフが駆けつけてピッチの外へと運び出した。

パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケも、教え子の負傷に対する懸念を隠さなかった。指揮官は負傷を深刻なものだと表現し、最終的な診断を下すには検査結果を待つ必要があると強調している。

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試合後、指揮官は「明日の検査結果を待たなければならないが、深刻な負傷であることは明らかだ。私たちもテレビで映像を見た」と語り、こうした負傷はプロサッカーにはつきものだと付け加えた。

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さらにルイス・エンリケは、負傷後にドゥエと話したことを明かし、完全に回復してより力強くピッチに戻ってくると信頼を寄せた。「彼が完全に回復し、以前よりも強くなって戻ってくると確信している。彼とは話をしたし、今はロッカールームにいる。負傷の内容を正確に知るには、最終的な検査結果を待たなければならない」

パリ・サンジェルマンにとっては苦境に追い打ちをかける形となった。チームは10月20日のバルセロナ戦で右ひざ前十字じん帯断裂の重傷を負い、その後手術を受けたジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリアをすでに欠いており、同選手は今シーズン終了まで離脱すると見られている。ドゥエも同じ負傷を負った可能性があることは、パリのクラブにとってさらなる不安材料となっている。

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ドゥエは今シーズン好調なスタートを切っており、ニース戦でもゴールを奪って勢いを示していた。パリ・サンジェルマンは31分にセニー・マユルのPKで同点に追いつくと、その直後の時間帯にドゥエが素早い攻撃を見事にフィニッシュしてゴールを決めた。しかし、その後の負傷によってドゥエの出場は途切れ、チームの勝利にも影を落とすこととなった。

ドゥエが退いた後も、パリ・サンジェルマンは85分にフェラン・トーレスがゴールを決め、90分にアリ・アブディに1点を返されたものの、3-2で試合をものにした。これでチームは公式戦12連勝、リーグ・アンでは8勝目を飾り、2位リールとの勝ち点差を5に広げて首位を固めた。それでも、攻撃陣の柱の一人がどれほどの期間離脱するのかという不安の前に、勝利の喜びはかすんでしまった。